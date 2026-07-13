La Suzuki Heron di Mick Grant al Tourist Trophy va all'asta: quanto vale oggi

Il 22 luglio da H&H Classic Auctions va all'asta un pezzo della storia del motorsport. Infatti sarà possibile aggiudicarsi la Suzuki Heron di Mick Grant, utilizzata me 1984 al Tourist Trophy dell'Isola di Man.

Una Suzuki GS1000R davvero molto speciale

Presentata ufficialmente nel 1978, la GS1000 fu la prima moto Suzuki da un litro con motore a quattro cilindri in linea raffreddato ad aria, derivato da quello della GS750. Arrivò poi la varante ''R'', quella venduta all'asta, che divenne presto una delle moto da corsa più competitive dei primi anni '80.

Suzuki Heron di Mick Grant

Nel corso della sua carriera, Grant è riuscito a conquistare sette vittorie al TT, oltre a tre successi nei GP di Formula 1. La sua prima vittoria al TT risale al 1974, mentre l'ultima al 1985. Negli ultimi anni, la manutenzione della moto venduta all'asta è stata curata da Paul Boulton, che ha iniziato a lavorare come meccanico presso Suzuki Heron nel 1982. Secondo l'annuncio dell'asta, la moto è pronta per l'uso e viene fornita con diversi pezzi di ricambio, tra cui un serbatoio di carburante specifico di maggiore capacità utilizzato nel Tourist Trophy dell'Isola di Man e in ''altre gare di durata''.

La moto ha partecipato anche al Goodwood Festival of Speed ​​ed è dotata di certificazione FIM Historic. Inoltre, viene offerta in vendita con una versione da competizione del motore GSX1100, lo stesso utilizzato nella classe Super One del Campionato Britannico Superbike.

Prezzo

Quanto può valere la Suzuki Heron di Mick Grant, utilizzata al Tourist Trophy dell'Isola di Man? Ci si aspetta una cifra compresa tra 45.000 e 55.000 sterline (52.700 - 64.500 euro). Per i più curiosi, basta cliccare qui per approfondire i dettagli sulla moto che sarà messa all'asta tra pochi giorni.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/07/2026