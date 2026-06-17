Suzuki SV-7GX 2026: svelato il prezzo (super) della nuova crossover

Suzuki annuncia il prezzo (super) della SV-7GX, nuova crossover media: look della mille e base tecnica di derivazione SV650

Suzuki ha annunciato il prezzo di SV-7GX 2026, nuova crossover presentata lo scorso EICMA. La moto, che si ispira nel look alla sorellona GSX-S1000GX ma porta in dote il motore bicilindrico a V – e non solo – della naked SV650, è pronta a stupire con un prezzo davvero molto interessante: scopriamo quanto costa.

Suzuki SV-7GX 2026: colori, versioni e prezzi

Suzuki SV-7GX 2026, di serie paramani, portapacchi e parabrezza regolabile su tre posizioni

La nuova Suzuki SV-7GX 2026 sarà disponibile, a partire dai primi di settembre, in quattro colorazioni, con un prezzo di 7.990 euro per la versione Bianco Cortina – attualmente non ancora presente in gamma – mentre in Blu Zante, Grigio Buffalo e Nero Dubai sarà proposta a 8.290 euro. Noi la proveremo proprio oggi nel sud della Francia: restate collegati per sapere come va la nuova crossover di Hamamatsu (qui il sito Suzuki per maggiori info).

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Pubblicato da Michele Perrino, 18/06/2026