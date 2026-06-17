Suzuki SV-7GX 2026: svelato il prezzo (super) della nuova crossover

Suzuki ha annunciato il prezzo di SV-7GX 2026, nuova crossover presentata lo scorso EICMA. La moto, che si ispira nel look alla sorellona GSX-S1000GX ma porta in dote il motore bicilindrico a V – e non solo – della naked SV650, è pronta a stupire con un prezzo davvero molto interessante: scopriamo quanto costa.
Suzuki SV-7GX 2026: colori, versioni e prezzi
Suzuki SV-7GX 2026, di serie paramani, portapacchi e parabrezza regolabile su tre posizioni
La nuova Suzuki SV-7GX 2026 sarà disponibile, a partire dai primi di settembre, in quattro colorazioni, con un prezzo di 7.990 euro per la versione Bianco Cortina – attualmente non ancora presente in gamma – mentre in Blu Zante, Grigio Buffalo e Nero Dubai sarà proposta a 8.290 euro. Noi la proveremo proprio oggi nel sud della Francia: restate collegati per sapere come va la nuova crossover di Hamamatsu (qui il sito Suzuki per maggiori info).
L’ultimo arrivato nella redazione è toscano, di Firenze. Sin dai primi anni di vita affascinato dalle quattro ruote, col passare degli anni si è poi avvicinato alle due, dalle quali è rimasto folgorato. Dall’infanzia sogna di diventare pilota (prima di F1 poi di MotoGP) ma il sogno rimane nel cassetto, anche perché in famiglia pare sia l’unico con la benzina nelle vene. Finito il liceo tutto appare chiaro: “Voglio diventare un tester”. All’università studia Media e Giornalismo e si laurea con una tesi sulla rivista Motociclismo, iniziando poco dopo a collaborare col giornale. Negli anni ha frequentato quanti più corsi di guida per imparare a guidare le moto, finché nel 2019 è diventato lui stesso Istruttore di Tecniche di Guida Motociclistica della F.M.I. Ah, dimenticavamo: pare stia cercando moglie…