All'asta la Millyard Viper V10 da 500 CV: la moto con il motore della Dodge Viper

La Millyard Viper V10 è una delle moto più estreme mai costruite. Ora è pronta a cambiare proprietario

Il 22 luglio il National Motorcycle Museum di Birmingham ospiterà un'asta davvero molto particolare in cui ci si potrà aggiudicare la Millyard Viper V10 del 2009. Si tratta di una moto davvero molto speciale in quanto il suo cuore pulsante è un motore V10 di una Dodge Viper da ben 8300 cc. Tale unità è in grado di erogare 507 CV e nonostante si possa pensare il contrario, la moto è omologata per un utilizzo stradale. Infatti, ha percorso già oltre 14.000 km.

Millyard Viper V10

Una moto unica nel suo genere

Millyard ha impiegato ben cinque anni per costruire questa moto, dopo aver acquistato il motore da una Dodge Viper GTS nel 2004. Naturalmente, quasi ogni componente di questa moto è stato costruito per resistere alle sollecitazioni estreme generate quel motore. Alcune parti sono state realizzate a mano per questo modello, come i collettori di scarico. Altre parti, invece arrivano da altri progetti, come gli ammortizzatori posteriori provenienti da due Yamaha R1.

Millyard Viper V10

Non si trattava di una semplice creazione da mettere in bella mostra perché come accennato prima la moto è omologata per un utilizzo stradale e ha già percorso oltre 14.000 km, inclusi viaggi a Guernsey, all'Isola di Wight e all'Isola di Man.

Dopo essere stata completata, è stato il momento di testare le prestazioni e durante un test ha raggiunto i 333 km/h. A quanto pare, la moto poteva andare ancora molto oltre. Del resto, con tutta quella potenza le prestazioni sono elevatissime, sebbene la moto non nasca per essere una sportiva vera e propria.

Parlando sempre di prestazioni, la moto ha ottenuto un record di velocità con passeggero a bordo. La Millyard Viper V10 ha infatti raggiunto i 295 km/h.

Millyard Viper V10

Prezzo

Per chi intende aggiudicarsi una moto che Millyard descrive come uno dei pezzi più significativi e riconoscibili della sua collezione personale, dovrà prepararsi a sborsare una cifra compresa tra le 100.000 e le 150.000 sterline (118.000 - 177.000 euro).

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