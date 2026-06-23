Una mini replica della MV Agusta GP andrà all'asta nel Regno Unito

Iconic Auctioneers metterà all'asta il mese prossimo una moto molto particolare. Si tratta di una mini MV Agusta GP, modello in scala ridotta della moto da gara degli anni '70.

mini replica della MV Agusta GP

Una mini GP replica

Questo particolare esemplare fu commissionato da MV Agusta come parte di una serie limitata negli anni '70 ed è ispirato a una replica che fu regalata alla leggenda delle corse Phil Read per suo figlio. Read entrò a far parte di MV Agusta nel 1972, per poi vincere i campionati del mondo nel 1973 e nel 1974, entrambi nella classe 500cc.

mini replica della MV Agusta GP

La piccola serie di repliche ufficiali era equipaggiata con un motore Morini a due tempi da 48 cc, carburatore Dellorto e trasmissione monomarcia con frizione centrifuga. Secondo la descrizione della moto pubblicata da Iconic Auctioneers, si tratta di una ''replica estremamente dettagliata della moto da corsa GP, completa di scarico uno-in-quattro, carenatura integrale e cerchi a raggi''.

Questo esemplare è rimasto nelle mani dell'ultimo proprietario per oltre 20 anni ed è in ottime condizioni. Questa mini moto è stata anche restaurata, ma non è omologata per la circolazione su strada. Si tratta di una delle tante motociclette di pregio che saranno messe all'asta durante l'Iconic Motorcycle Sale di Kempton Park 2026, in programma per sabato 18 luglio. Il prezzo? Iconic Auctioneers stima un valore tra le 3.000 e le 5.000 sterline (3.500 - 5.800 euro).

mini replica della MV Agusta GP

Altri gioielli all'asta

Ad affiancare la mini MV Agusta GP ci sarà una splendida Suzuki GSX1100X Katana del 1986, progettata in Germania e presentata al Salone della Moto di Colonia del 1980. La moto prende il nome da una spada da samurai ed è dotata di scarico Yoshimura e sospensioni Ohlins al posteriore. Un altro pezzo forte dell'asta del prossimo mese è la moto da corsa Superstock TT del 2010 di Michael Dunlop del team Hunts Motorcycles Racing. Questa Honda CBR1000RR è stata utilizzata da Dunlop durante le prove del Superstock TT ed è presentata nelle sue condizioni originali da gara, con i numeri di telaio e motore corretti e perfettamente funzionante.

Fonte: Visodown

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/06/2026