Le monocilindriche tuttofare di Honda si rinnovano in occasione dell’Euro5. Le CRF250 salgono a quota 300, con un motore performante ma anche tantissime novità tecniche per migliorare la guidabilità e la fruibilità di questi mezzi capaci di affrontare qualsiasi terreno. I modelli sono sempre gli stessi: CRF300 L e la più avventurosa CRF300 Rally.

MOTORE Il monocilindrico bialbero 4 valvole, raffreddato a liquido, sale a 286 cc ed è omologato Euro5: sviluppa 27,3 CV a 8.500 giri/min e 26,6 Nm a 6.500 giri/min (rispetto ai precedenti 24,8 CV e 22,6 Nm del motore di 250 cc). Le novità interessano anche un miglior sistema di aspirazione e scarico che portano più aria fresca al motore. Rinnovato anche il cambio, con una frizione antisaltellamento e rapportature accorciate dalla 1° alla 5° marcia e una 6° “di riposo”. Con consumi pari a 32,6 km/l le Honda CRF300 assicurano un’autonomia che va dai 254 km (L) ai 417 km (Rally) poiché tra le due versioni cambia la capacità del serbatoio: 7,8 litri nel primo caso e 12,6 litri nel secondo.

CICLISTICA Anche il telaio semi-doppia culla è stato riprogettato: insieme alla nuova piastra di sterzo inferiore e al nuovo forcellone offrono una riduzione di peso pari a 4 kg, con modifiche che portano più flessibilità laterale al fine di offrire una miglior sensazione di controllo. Cambia anche la geometria di sterzo, con le sospensioni che crescono nell’escursione (+10mm ant./+20mm post. per la CRF300L e +10mm ant./post. per la CRF300 Rally) e, conseguentemente, nella luce a terra.

GEMELLE DIVERSE Nella CRF 300 L la posizione di guida è stata leggermente rivisitata per migliorare l’agilità: manubrio arretrato e pedane posizionate più in basso e indietro. La sella cresce in altezza: 88 cm da terra. Alta 88,5 cm invece quella della Rally, che invece scende di 10 mm rispetto a prima. Accoglie però un serbatoio più capiente e un manubrio con dei pesi interni per contenere le vibrazioni e il comfort di marcia.

HONDA CRF300 RALLY 2021 & HONDA CRF300 L 2021: SCHEDA TECNICA

MOTORE Tipo 4T monocilindrico bialbero (DOHC) a 4 valvole, raffreddato a liquido, Euro5 Cilindrata 286 cc Alesaggio ´ Corsa 76 x 63 mm Rapporto di compressione 10,7:1 Potenza massima 27,3 CV @ 8500 giri/min Coppia massima 26,6 Nm @ 6500 giri/min Capacità olio 1,8 litri ALIMENTAZIONE Tipo Iniezione elettronica PGM-FI Capacità serbatoio benzina 12,6 litri (7,8 litri per la L) Consumi 32,3 km/l (ciclo medio WMTC) Emissioni CO2 73 g/km IMPIANTO ELETTRICO Capacità batteria 12V-7AH TRASMISSIONE Frizione Multidisco in bagno d'olio, assistita con antisaltellamento Cambio A 6 rapporti Trasmissione finale A catena TELAIO Tipo Perimetrale semi-doppia culla in acciaio DIMENSIONI E PESO Dimensioni (LxLxA) 2.230 x 920 x 1.415 mm (2.230 x 820 x 1.200 mm per la CRF300 L) Interasse 1.455 mm Inclinazione cannotto di sterzo 27,5° Avancorsa 109 mm Altezza sella 885 mm (880 mm per la CRF300 L) Altezza da terra 275 mm (285 mm per la CRF300 L) Peso con il pieno 153 kg (142 kg per la CRF300 L) Raggio di sterzata 2,3 m SOSPENSIONI Anteriore Forcella a steli rovesciati da 43 mm Posteriore Forcellone in alluminio con monoammortizzatore e Pro‑Link) RUOTE E CERCHI Cerchio anteriore In alluminio, a raggi, da 21” Cerchio posteriore In alluminio, a raggi, da 18” Pneumatico anteriore 80/100-21M/C 51P Pneumatico posteriore 120/80-18M/C 62P FRENI ABS A 2 canali Freno anteriore Disco wave da 296 x 3,5 mm con pinza a 2 pistoncini Freno posteriore Disco wave da 220 x 4,5 mm con pinza a pistoncino singolo STRUMENTAZIONE E LUCI Strumentazione LCD con tachimetro, indicatore della marcia inserita, autonomia residua, consumi, velocità media e contagiri. Luce anteriore A LED Luce posteriore Alogena