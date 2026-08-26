Honda Fireblade SP McGuinness 30th Anniversary, l’edizione speciale da soli 15 esemplari

Honda UK ha svelato la CBR1000RR-R Fireblade SP JM 30th Anniversary, un’edizione limitata a soli 15 esemplari dedicata a John McGuinness. La moto celebra i trent’anni di carriera del pilota britannico al Tourist Trophy dell’Isola di Man, dove debuttò nel 1996. Honda aveva già reso omaggio a McGuinness con una livrea celebrativa in occasione del TT 2026. Questa nuova versione stradale ne rappresenta l’evoluzione naturale, trasformando un tributo simbolico in una moto acquistabile, seppure in numero ristrettissimo (e su invito).

Una livrea che racconta trent’anni di TT

Honda Fireblade SP McGuinness 30th Anniversary, il dettaglio dei colori della livrea

La Fireblade riproduce fedelmente la colorazione Race Replica sfoggiata da McGuinness sulla Superbike ufficiale Honda Racing UK durante il Senior TT 2026. Il richiamo non si ferma però a quell’anno. Sul serbatoio, infatti, compare il marchio Paul Bird Motorsport, un tributo alla prima gara di McGuinness nel 1996 a bordo di una Honda RS250, mentre il numero di gara verde riprende il codice colore riservato all’epoca alla classe Lightweight. Un dettaglio che lega simbolicamente l’esordio del pilota all’ultimo capitolo della sua carriera sull’isola.

Meccanica invariata, dotazioni esclusive

Honda Fireblade SP McGuinness 30th Anniversary, il dettaglio della placca

Dal punto di vista tecnico la base resta quella della Fireblade SP di serie. Il quattro cilindri in linea da 999 cc eroga 217 CV (160 kW) secondo le specifiche dichiarate da Honda per il mercato britannico, con corpi farfallati separati e scarico in titanio sviluppato insieme ad Akrapovič. Il forcellone deriva dalla RC213V-S, mentre l’aerodinamica porta la firma del reparto corse HRC, supportata da una centralina inerziale a sei assi.

A cambiare rispetto al modello standard sono soprattutto le dotazioni. Ogni esemplare monta accessori originali Honda. Tra questi ci sono il cupolino maggiorato, il codino monoposto e il tappo del serbatoio dell’olio HRC, oltre a un kit di protezioni motore GB Racing, paramotore e leva freno Evotech e pneumatici Metzeler, con le gomme di primo equipaggiamento fornite come ricambio. Una placca numerata sul cannotto di sterzo identifica ciascuna moto, mentre gli acquirenti riceveranno anche un casco replica KYT KX-1 firmato personalmente da McGuinness.

Un’esperienza, non solo una moto

Il prezzo fissato da Honda UK è di 37.730 sterline (circa 44.100 euro). Una cifra che comprende però molto più della moto. Chi acquista la Fireblade JM 30th Anniversary riceverà anche un cavalletto posteriore Gee-Tech con logo dedicato e un tappetino da garage personalizzato. Gli acquirenti potranno percorrere i primi 37,75 miglia della loro nuova Fireblade direttamente sul TT Mountain Course, seguendo McGuinness in un giro completo dell’Isola di Man.

FONTE: Motorcycle News

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