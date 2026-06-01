John McGuinness, Honda omaggia la leggenda del TT con una livrea celebrativa

John McGuinness è una vera leggenda del motociclismo, con ben 23 vittorie all'Isola di Man. Per la maggior parte dei piloti, la prima gara del Tourist Trophy rappresenta un importante traguardo. Per John McGuinness, è diventato l'inizio di una leggenda. La sua prima vittoria è arrivata nel 1999 e da allora il pilota inglese ha aggiunto altre 22 vittorie al suo palmarès, piazzandosi al terzo posto nella classifica di tutti i tempi dei vincitori del TT.

In occasione del suo 30° anniversario di partecipazione al Tourist Trophy, Honda Racing ha svelato una livrea speciale e unica per la sua Fireblade, che celebra la prima apparizione del pilota inglese al TT, ricreando i colori utilizzati da McGuinness nella sua prima gara e rendendo così omaggio alla sua straoridnaria carriera sulle 2 ruote.

Honda livrea celebrativa John McGuinness

Una leggenda del motociclismo

In sella a una Honda RS250R e sponsorizzato dall'amico di lunga data Paul Bird, il ventiquattrenne muratore di Morecambe John McGuinness partecipò al Lightweight TT del 1996 forte di sei anni di esperienza nelle gare di club su circuiti brevi e tre anni di partecipazione alla NW200. McGuinness si presentò al TT senza aspettative né pressioni, ma si sentì subito a suo agio, concludendo la gara in 15ª posizione con un tempo sul giro alla media di 109,57 miglia orarie (oltre 176 km/h) e aggiudicandosi così il premio come miglior esordiente della categoria.

Quella prima gara del TT fu probabilmente l'ultima volta che McGuinness passò ''inosservato'' sull'Isola di Man; un podio seguì il secondo anno e poi ancora il terzo. La prima delle sue 23 incredibili vittorie arrivò un anno dopo, nel 1999, come accennato all'inizio.

Honda livrea celebrativa John McGuinness

Considerato oggi uno dei più grandi piloti di corse su strada di tutti i tempi, John McGuinness è stato il protagonsta di alcuni dei momenti più importanti della storia moderna del TT come quando ottenne un gio record superando la barriera della velocità media di 130 miglia orarie (209 km/h) nel 2007.

Con vittorie nelle categorie Superstock 250, 400, 600 e Superbike, Honda ha voluto rendere omaggio alla storia di questo grandissimo campione.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 01/06/2026