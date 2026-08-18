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Honda Africa Twin: addio V2 e nuovo motore a tre cilindri in arrivo?

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2 ore fa - Nuova Honda Africa Twin: rumor sul motore V3 a tre cilindri

Honda Africa Twin: circolano rumor sul possibile addio al bicilindrico per un nuovo motore V3 con compressore elettrico. Le ipotesi
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Di fronte a rivali che hanno alzato l'asticella con cilindrate ben oltre il limite dei 1.200 cc e potenze che fanno invidia alle supersportive di qualche annetto fa, la leggendaria Honda Africa Twin si trova davanti a un bivio strategico.

L'attuale CRF 1100 L da 102 CV continua a essere apprezzata per equilibrio e guidabilità (leggi la nostra comparativa), ma per rimanere ai vertici delle vendite contro concorrenti sempre più muscolose serve un salto di livello prestazionale.

L'evoluzione naturale: la pista del bicilindrico 1200

La via più semplice e lineare per i tecnici di Tokyo consisterebbe nell'evoluzione dell'attuale motore a due cilindri in linea. Dopo il passaggio dalla CRF 1000 L alla 1100 L, la nascita di una ipotetica CRF 1200 L Africa Twin rappresenterebbe la naturale prosecuzione della specie.

Portando la cilindrata attorno ai 1.200 cc, la potenza salirebbe senza sforzo oltre la soglia dei 110 CV, garantendo la spinta necessaria nei viaggi a pieno carico senza stravolgere un'architettura meccanica ampiamente collaudata e apprezzata. Ma alcuni rumor suggeriscono che ci potrebbe essere una soluzione più stuzzicante.

La rivoluzione V3 con compressore elettrico

Honda sta completando lo sviluppo dell'inedito motore V3R 900 E-Compressor, pronto a mostrarsi nella sua veste di serie entro la fine del 2026. Parliamo di un tre cilindri a V di 75 gradi da circa 900 cc, sovralimentato da un compressore azionato elettricamente.

Questa soluzione permette di ottenere l'erogazione e la coppia di un 1200 aspirato, riducendo al contempo gli ingombri laterali e la massa complessiva. Applicato alla maxienduro, un ipotetico schema Africa Triple V3 porterebbe in dote una moto più stretta tra le gambe e sensibilmente più leggera rispetto ai 231 kg in ordine di marcia della versione attuale. Al prezzo però di un sound del tutto stravolto: guarda il video qui sotto...

Le possibili specifiche

In caso di luce verde per la variante a tre cilindri sovralimentata, le caratteristiche tecniche andrebbero a posizionare la moto al vertice del segmento per rapporto peso/potenza:

  • Architettura: tre cilindri a V da circa 900 cc con compressore elettrico

  • Potenza stimata: circa 125 CV

  • Coppia stimata: circa 125 Nm

  • Peso in ordine di marcia: circa 210 kg col pieno di carburante

  • Dotazioni previste: opzione per cambio a doppia frizione DCT e sospensioni elettroniche

Quando potrebbe arrivare e quanto potrebbe costare

Debuttando il propulsore V3 sulle prime stradali nel corso del 2027, un'eventuale declinazione per l'Africa Twin potrebbe vedere la luce tra il 2027 e il 2028. Non è comunque esclusa una terza opzione, ossia quella di un sovralimentatore applicato al classico bicilindrico, come testimoniano alcuni brevetti depositati dalla casa dell'Ala.

Questa scelta potrebbe garantire all'Africa Twin di nuova generazione maggiori prestazioni e un carattere più fedele all'originale, senza bisogno di ribattezzare il modello. Quello che appare certo, però, è che qualsiasi aggiornamento in chiave tecnologica non farà scendere il prezzo di listino, destinato a rimanere sopra la soglia dei 16.000 euro.

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Listino Honda Africa Twin 1100
AllestimentoCV / KwPrezzo
Africa Twin 1100 CRF1100L 102 / 7515.490 €
Africa Twin 1100 CRF1100L ES 102 / 7516.490 €
Africa Twin 1100 CRF1100L ES DCT 102 / 7517.690 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Honda Africa Twin 1100 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Honda Africa Twin 1100
Emanuele Colombo
Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

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