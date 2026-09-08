Honda CB750 Hornet 2027, nuovi colori ma la sostanza non cambia

Honda CB750 Hornet si aggiorna con l'introduzione del nuovo Model Year 2027. Le novità sono prettamente estetiche mentre la meccanica dell'apprezzata naked non viene toccata. Sul mercato italiano continua a essere proposta unicamente con frizione a controllo elettronico Honda E-Clutch.

Honda CB750 Hornet

Honda CB750 Hornet, un grande successo

Questo modello ha ottenuto sin dal debutto nel 2023 un grande successo. Solamente nel 2025, la naked è stata venduta in oltre 10.000 unità in tutta Europa. Con i nuovo Model Year la formula tecnica rimane immutata e quindi troviamo sempre un motore bicilindrico parallelo di 755 cc che eroga una potenza massima di 92 CV (67,5 kW) e una coppia massima di 75 Nm. Con il sistema Honda E-Clutch, la moto pesa 196 kg.

La naked giapponese può contare su di un telaio in acciaio con struttura a diamante. La ciclistica è affidata davanti a una forcella rovesciata Showa SFF‑BP con steli da 41 mm, mentre dietro c'è un ammortizzatore con leveraggio progressivo Pro-Link e forcellone in acciaio scatolato. Per gestire l'esuberanza della moto, davanti troviamo doppi dischi anteriori da 296 mm di diametro con pinze Nissin ad attacco radiale a quattro pistoncini. Le ruote sono in alluminio da 17 pollici.

Honda CB750 Hornet

Nuovi colori e prezzi

Per il 2027, Honda CB750 Hornet è proposta nelle seguenti nuove colorazioni.

Gunmetal Black Metallic e Ballistic Black Metallic

Glint Wave Blue e Mat Ballistic Black Metallic

Grand Prix Red e Gunmetal Black Metallic

Il listino 2027 non è ancora stato ufficializzato ma i prezzi non dovrebbero cambiare molto dal 2026. Ricordiamo che Honda CB750 Hornet 2026 costa 8.390 euro. La naked è disponibile anche in versione A2.

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