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Honda CB750 Hornet 2027, nuovi colori ma la sostanza non cambia

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5 ore fa - Arriva il Model Year 2027: ecco le novità

La Honda CB750 Hornet 2027 rinnova il look con tre nuove combinazioni di colori
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Honda CB750 Hornet si aggiorna con l'introduzione del nuovo Model Year 2027. Le novità sono prettamente estetiche mentre la meccanica dell'apprezzata naked non viene toccata. Sul mercato italiano continua a essere proposta unicamente con frizione a controllo elettronico Honda E-Clutch.

Honda CB750 Hornet

Honda CB750 Hornet, un grande successo

Questo modello ha ottenuto sin dal debutto nel 2023 un grande successo. Solamente nel 2025, la naked è stata venduta in oltre 10.000 unità in tutta Europa. Con i nuovo Model Year la formula tecnica rimane immutata e quindi troviamo sempre un motore bicilindrico parallelo di 755 cc che eroga una potenza massima di 92 CV (67,5 kW) e una coppia massima di 75 Nm. Con il sistema Honda E-Clutch, la moto pesa 196 kg.

La naked giapponese può contare su di un telaio in acciaio con struttura a diamante. La ciclistica è affidata davanti a una forcella rovesciata Showa SFF‑BP con steli da 41 mm, mentre dietro c'è un ammortizzatore con leveraggio progressivo Pro-Link e forcellone in acciaio scatolato. Per gestire l'esuberanza della moto, davanti troviamo doppi dischi anteriori da 296 mm di diametro con pinze Nissin ad attacco radiale a quattro pistoncini. Le ruote sono in alluminio da 17 pollici.

Honda CB750 Hornet

Nuovi colori e prezzi

Per il 2027, Honda CB750 Hornet è proposta nelle seguenti nuove colorazioni.

  • Gunmetal Black Metallic e Ballistic Black Metallic
  • Glint Wave Blue e Mat Ballistic Black Metallic
  • Grand Prix Red e Gunmetal Black Metallic

Il listino 2027 non è ancora stato ufficializzato ma i prezzi non dovrebbero cambiare molto dal 2026. Ricordiamo che Honda CB750 Hornet 2026 costa 8.390 euro. La naked è disponibile anche in versione A2.

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Listino Honda CB750 Hornet
AllestimentoCV / KwPrezzo
CB750 Hornet 92 / 678.390 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Honda CB750 Hornet visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Honda CB750 Hornet
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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