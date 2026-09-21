Honda Customs 2026, Mugen vince la Battle of the Twins

La special portoghese su base CB750 Hornet ha ottenuto 10.092 voti, quasi il 24% del totale

Honda Customs 2026, c'è un vincitore. A trionfare nell’edizione di quest’anno della ''Battle of the Twins'' On Road versus Off Road, è stata Mugen, una particolarissima special realizzata su base CB750 Hornet dal concessionario portoghese ''Mototrofa''. A quanto pare, l'edizione 2026 è stata di gran lunga la più partecipata di sempre, con oltre 42.000 voti espressi online dagli appassionati di tutto i mondo. Honda racconta infatti che le preferenze sono arrivate da ben 102 Paesi.

Il concorso ha introdotto un ulteriore elemento di novità rispetto alla precedenti edizioni: le special sono state valutate anche dai designer dei modelli originali, Valerio Aiello (Transalp) e Giovanni Dovis (Hornet), del centro R&D Honda di Roma.

Tutti i vincitori

Con un totale di 10.092 voti, pari a quasi il 24% dei 42.119 voti complessivi espressi e al 36% dei voti della categoria On Road sulla piattaforma online del concorso, Mugen si è aggiudicata la vittoria.

Si tratta di una special ''creata seguendo il principio secondo cui la forma deve seguire la funzione; la moto sfoggia uno stile e una postura da streetfighter aggressiva, rifinita in una profonda tonalità verde foresta, arricchita da dettagli dorati e in fibra di carbonio e da numerosi componenti custom''.

Di seguito i vincitori delle passate edizioni.

2025: l’italiana Motocicli Audaci conquista il suo secondo titolo con la bobber ‘Hachimaan’, una profonda reinterpretazione della GB350S.

2024: Bunker Custom Cycles della Turchia con Bunker Imprint, reinterpretazione della CL500 in stile urban scrambler.

2023: Art on Wheels del Portogallo, creatori della Dax ‘Furiosa’ in collaborazione con Tamara Alves (@tamara_aalves).

2022: Motocicli Audaci, creatori della CMX500 Rebel ‘Maanboard’.

2021: Concessionario portoghese Mototrofa con la CB650R ‘Fenix’.

2020: Brivemo Motos dalla Svizzera, creatori della ‘Africa Four’ su base CB1000R.

Nella categoria Off-Road a vincere è stata Saharja di DRS Custom, progetto italiano, una visione della Transalp ispirata alla Dakar. Realizzata secondo il concetto ''ispirata dal deserto, costruita per il viaggio'', la moto ha raccolto oltre 4.800 voti, pari al 36% del totale della categoria off-road.

Dotata di una torre di navigazione artigianale (DRS) con road book digitale e tachimetro TFT, la moto sfoggia inoltre l’iconica livrea HRC Tricolour su un frontale ridisegnato con luci LED ad alta potenza integrate. Paramani, barre laterali di protezione in acciaio, piastra paramotore in alluminio, serbatoi laterali supplementari in alluminio realizzati a mano, pneumatici tassellati e scarico alto completano la trasformazione in una vera moto pronta ad andare ovunque, in qualsiasi momento.

Invece, nella categoria On Road a vincere ancora una volta è stato Mugen del concessionario portoghese ''Mototrofa'' che quindi ha dominato la competizione.

Complessivamente, le proposte On Road si sono dimostrate particolarmente popolari, raccogliendo 28.775 voti (68,32% del totale), mentre le special Off Road hanno ricevuto 13.344 voti (31,68%).

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