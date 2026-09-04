Ducati rilancia la sfida nelle bici: arrivano Monoscocca, GraviaX e nuove E-MTB

Ducati ha tolto i veli alla nuova gamma Cycling 2027 in occasione dell'International Bike Festival. All'interno di questa gamma troviamo modelli Road, gravel ed E-MTB. Le bici sono frutto della collaborazione con Diamant, già partner della Casa di Borgo Panigale per la realizzazione di componenti in fibra di carbonio. Per chi non lo conoscesse, Diamant è parte del Gruppo Zecchetto, protagonista nell'industria del ciclismo con i brand DMT e Alè Cycling.

A contribuire allo sviluppo delle nuove bici, diversi atleti e professionisti del panorama ciclistico internazionale. Entriamo più nel dettaglio e andiamo a scoprire la gamma Ducati 2027. I modelli sono già ordinabili presso i rivenditori specializzati autorizzati, la rete dei concessionari Ducati e online sul sito www.ducati-cycling.com.

Ducati 2027, la nuova gamma bici

La nuova gamma di bici Ducati 2027 è composta dai modelli Monoscocca, bicicletta da corsa racing, dalla gravel sportiva GraviaX e dalle due versioni della piattaforma e-Enduro DM-160 R e DM-170 RR.

Ducati Monoscocca

Più nel dettaglio, Monoscocca adotta un telaio in fibra di carbonio progettato per ottimizzare il rapporto peso/rigidezza. Grande attenzione è stata data allo sviluppo dell'aerodinamica. Infatti, le forme del telaio derivano da un approfondito lavoro di analisi fluidodinamica volto a ottimizzare il flusso dell'aria e ridurre le turbolenze nell'utilizzo su strada.

Ducati Monoscocca

La gamma è disponibile in cinque taglie (XS, S, M, L e XL) nelle versioni Monoscocca R e Monoscocca RR, oltre alla disponibilità del frameset dedicato a chi desidera realizzare una configurazione personalizzata. La scheda tecnica vede la presenza di un cambio Shimano Ultegra Di2, ruote Vision SC 45 e cockpit Vision Metron 5D SMR. La versione RR adotta invece il gruppo Shimano Dura-Ace Di2, ruote Vision Metron 45 RS e manubrio Vision Metron ACR 5D EVO, raggiungendo un peso dichiarato di appena 7,18 kg nella taglia M senza pedali.

Ducati GraviaX

Passiamo alla Ducati GraviaX, una gravel progettata per coniugare velocità, stabilità e versatilità. Telaio in fibra di carbonio, questa bici è stata sviluppata privilegiando l'equilibrio tra prestazioni, comfort e padronanza del mezzo sulle lunghe distanze. Il telaio offre un passaggio ruota con pneumatici fino a 50 mm di sezione consentendo di adattare la bicicletta a differenti condizioni di utilizzo. GraviaX integra un porta-attrezzi nel tubo obliquo e dispone di predisposizioni dedicate per borse e accessori.

Ducati Gravia X

La bici adotta il gruppo SRAM Force XPLR AXS, ruote in fibra di carbonio Ducati G-Line con profilo da 42 mm e canale interno da 25 mm, manubrio Ducati G-Line in carbonio con passaggio cavi integrato e flare di 6°, pneumatici Continental Terra 700x45 e sella Novus Boost Evo. Il peso dichiarato della bicicletta è di 8,2 kg nella taglia M senza pedali. Disponibile in cinque taglie XS, S, M, L e XL.

Ducati DM-160 R e DM-170 RR

Queste bici elettriche a pedalata assistita sono state progettate per offrire elevate capacità sui trail più impegnativi. Entrambi i modelli possono contare su di un telaio in fiba di carbonio, mentre la cinematica delle sospensioni è stata progettata per garantire un comportamento equilibrato sui terreni più tecnici.

Inoltre adottano un motore elettrico Avinox M2S, che sviluppa una potenza massima di 1.300 W e una coppia di 130 Nm, che raggiunge 150 Nm in modalità Boost. La scheda tecnica vede anche la presenza di sensori ad alta precisione, modalità di assistenza autoadattative, GPS integrato, eSIM e batteria da 800 Wh.

Ducati DM-160 RR

Tutti i modelli consentono di intervenire, tramite tre flip chip dedicati, su progressività della sospensione, geometria dell'assetto e formato ruota, permettendo al rider di adattare la bici alle proprie preferenze e alle caratteristiche del terreno.

La DM-160 R privilegia stabilità alle alte velocità, trazione in salita e capacità di superare gli ostacoli con la massima efficacia. Adotta una configurazione ruote full 29 pollici ed è equipaggiata con forcella RockShox Zeb Select da 160 mm con steli da 38 mm, ammortizzatore RockShox Super Deluxe Select+ da 205x60 mm, trasmissione SRAM Eagle 90 T-Type e freni Maven Base.

Invece, la DM-170 RR offre sospensioni con maggiore capacità di assorbimento, una guida più agile e intuitiva e un feeling ancora più sicuro sui salti e nei passaggi più ripidi. Adotta una configurazione ruote mullet, con anteriore da 29 pollici e posteriore da 27,5 pollici, ed è equipaggiata con forcella Öhlins RXF38 M.3 Air da 170 mm e steli da 38 mm, ammortizzatore Öhlins TTX Air da 205x65 mm, trasmissione SRAM GX Eagle AXS, freni Maven Bronze e manubrio FSA Gradient Carbon.

Ducati DM-170 RR

La gamma è disponibile in tre taglie (S1, S2 e S3), con un peso dichiarato della DM-170 RR di 22,8 kg e di 23,4 kg per la DM-160 R, entrambe nella taglia S2 senza pedali.

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