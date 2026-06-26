Lexus cancella la LF-ZC. Lo stesso giorno approva il modello che la sostituirà

La Lexus LF-ZC, la berlina elettrica svelata come concept al Kenshiki Forum nel 2023, non arriverà mai in produzione. Come avevamo raccontato parlando della nuova strategia di Toyota annunciata dal nuovo CEO Kenta Kon, Lexus ha interrotto lo sviluppo prima di autorizzare gli investimenti produttivi (stampi e attrezzature). Il motivo ufficiale è legato a una domanda di veicoli elettrici ancora troppo incerta per giustificare gli investimenti necessari allo sviluppo.

La notizia, però, è un’altra. In un'intervista a Nikkei CrossTech, il vicepresidente Toyota e chief technology officer Hiroki Nakajima ha rivelato che lo stesso giorno in cui ha deciso di cancellare la LF-ZC, Lexus ha approvato il modello che la sostituirà. In un’ottica di scelte di investimento strategiche ha senso: le tecnologie sviluppate per la berlina nel corso di questi anni sono già completate e pronte, e verranno ereditate integralmente dal nuovo progetto.

Cosa sopravvive della LF-ZC

Quando fu presentata la LF-ZC piacque. Fece una buona impressione e l’annuncio dell’abbandono del progetto solleva l’interrogativo su quanto di quel prototipo verrà riutilizzato nel nuovo modello. La struttura gigacast modulare che suddivide la scocca in tre sezioni distinte (anteriore, centrale e posteriore) passerà al nuovo modello.

Lo stesso vale per la piattaforma elettronica sviluppata per i nuovi sistemi avanzati di assistenza alla guida, e per le celle prismatiche che avrebbero dovuto equipaggiare la LF-ZC. Nakajima ha dichiarato che queste tecnologie «sono già state completate» durante lo sviluppo della LF-ZC, il che rende la cancellazione del modello specifico meno impattante di quanto potrebbe apparire.

Che auto sarà questo nuovo modello? Secondo le indiscrezioni, la scelta più probabile è un crossover o un SUV. Il motivo? Sono le tipologie che oggi vanno per la maggiore. Il mercato ha già dimostrato poco interesse per le berline elettriche premium. La nuova BMW iX3 e la Mercedes-AMG GLA elettrica sembrano essere i riferimenti verso cui Lexus potrebbe puntare con questo nuovo modello.

FONTE: Carscoops

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 26/06/2026