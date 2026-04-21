Lexus TZ, prime foto spia del nuovo SUV elettrico a 7 posti

Toyota sta progressivamente ampliando la sua gamma di auto elettriche. Pensiamo ad esempio a modelli come la Toyota Urban Cruiser, la Toyota C-HR+, la Toyota bZ4X, la Toyota bZ4X Touring e la Toyota Highlander elettrica oltre ad altri modelli interessanti per la Cina sviluppati grazie alle collaborazioni con marchi locali. Non solo, perché Toyota offre pure auto elettriche sviluppate con Suzuki o Subaru, poiché sta diversificando i suoi investimenti e riducendo i costi grazie alla collaborazione con i suoi partner. Adesso è il turno di Lexus portare al debutto nuovi modelli a batteria. Sono infatti arrivate nuove foto spia di un nuovo SUV elettrico a 7 posti che dovrebbe chiamarsi Lexus TZ, il cui debutto sarebbe atteso nel 2027.

Lexus TZ

Cosa sappiamo?

Il prototipo appare ovviamente camuffato con pellicole per nascondere forme e design. Il nuovo modello può essere visto come controparte premium della nuova Toyota Highlander EV. Oltre che in Europa, potrebbe anche essere portato al debutto sul mercato americano. Insomma, si tratterà di una versione più lussuosa della nuova Highlander e potrebbe essere disponibile nelle varianti TZ450e e TZ550e che si distinguono per capacità della batteria, autonomia e potenza. Se le motorizzazioni saranno le medesime della Highlander, avremo una versione con motore da 221 CV alimentato da una batteria da 77 kWh e una seconda variante con doppio motore da 338 CV con batteria da 95,8 kWh. Nonostante il camuffamento, sulla parte anteriore si intravedono i segni della tipica griglia a clessidra Lexus.

Lexus TZ

Gli interni non si vedono ma in stile Lexus ci saranno sicuramente rivestimenti premium e ovviamente non mancherà la tecnologia con la strumentazione digitale e un ampio display per il sistema infotainment. Ci sarà comunque modo di scoprire maggiori dettagli su questo modello dato che al debutto manca ancora diverso tempo. Dunque, non rimane che attendere novità sullo sviluppo della nuova Lexus TZ.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 21/04/2026