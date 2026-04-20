Lexus alla Milano Design Week 2026: mobilità e design si incontrano

Anche Lexus è presente alla Milano Design Week 2026 dove presenterà cinque opere creative, la prima mondiale dell'installazione ''SPACE'', insieme a quattro contributi originali di ''Discover Together 2026'', un progetto di co-creazione con il contributo di talenti emergenti affiancati da designer della casa automobilistica giapponese. La mostra sarà aperta fino al 26 aprile ed è ospitata al Superstudio Più nel quartiere Tortona di Milano. Insomma, Lexus vuole mostrare come sta evolvendo la mobilità, da semplice mezzo di trasporto a piattaforma articolata per offrire alle persone nuove esperienze e maggiore libertà. Entriamo più nel dettaglio e vediamo cosa ha deciso di mostrare Lexus.

Lexus Milano Design Week

SPACE

L'installazione ''SPACE'' è ispirata al nuovo LS Concept di Lexus e mette i visitatori al centro di una visione immersiva che combina immagini a 360 gradi con suoni e luce. La casa automobilistica giapponese aggiunge che questa installazione interpreta come la mobilità si stia evolvendo, da semplice mezzo di trasporto a piattaforma articolata per offrire alle persone nuove esperienze e maggiore libertà. ''Man mano che terra, mare e aria diventano perfettamente connessi, il movimento passa dall'essere un semplice raggiungimento di una destinazione a un'esperienza che arricchisce la vita''.

Lexus Milano Design Week

Discover Together 2026

''Discover Together'' non è una novità, in realtà, in quanto è stato lanciato nel 2025 e riunisce talenti emergenti di tutto il mondo per realizzare opere che interpretino la filosofia del marchio Lexus dalle loro rispettive prospettive. Il tema del 2026 è ''Discover your Space'', sempre ispirato alla Lexus LS Concept. Più nello specifico, si concentra sull'idea e sul significato dello spazio personale. I team creativi hanno intrattenuto dialoghi con Lexus e hanno attinto alla propria esperienza per dare vita alle loro interpretazioni. Hanno partecipato Kyotaro Hayashi & Yumi Kurotani (Giappone), Guardini Ciuffreda Studio (Italia), Random Studio (Paesi Bassi) e un team collaborativo che mette insieme designer di Lexus con maestri dell'artigianato giapponese. Le opere che si potranno vedere sono Visibile Invisible, Wearable Space, A Moving Sanctuary e The Crafted Cosmos.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/04/2026