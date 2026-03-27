Sulla Lexus RZ F SPORT si cambia marcia come su di un'auto endotermica

Lexus punta a rendere sempre più coinvolgente l'esperienza di guida delle sue auto elettriche. Per questo, ha annunciato l'introduzione di quello che chiama ''Interactive Manual Drive''. Soluzione tecnica che farà il suo debutto sulla nuova Lexus RZ F SPORT. Di che cosa stiamo parlando quindi? Ma di una tecnologia che va a simulare le cambiate di un modello endotermico. In pratica, i cambi di marcia virtuali sono generati automaticamente in base all’utilizzo dell’acceleratore oppure selezionati manualmente dal conducente attraverso i paddle al volante. Si vuole quindi ricreare un'esperienza di guida simile a quella delle vetture a benzina.

Lexus RZ F SPORT

Come funziona?

Sulla nuova Lexus RZ F SPORT, il sistema si attiva semplicemente premendo il pulsante M Mode sulla console centrale. A quel punto, i cambi marcia virtuali vengono gestiti come accennato prima. Una volta attivato l'Interactive Manual Drive, cambia anche la grafica della strumentazione digitale. Appare, infatti, un nuovo indicatore che combina power meter e contagiri, indicando contestualmente i punti di cambiata o il momento ottimale in cui il conducente può azionare i paddle per effettuare una cambiata manuale. L'utilizzo dei paddle è quello classico delle vetture endotermiche ovviamente: quello di destra per salire di marcia, quello di sinistra per scalare.

Lexus RZ F SPORT

Tanta tecnologia

Dietro a questo sistema pensato per migliorare il coinvolgimento alla guida c'è tanta tecnologia. Lexus spiega infatti che il baricentro dell'Interactive Manual Drive è costituito da una trasmissione e da un propulsore virtuali, integrati nell’unità di controllo elettronica BEV del veicolo.

La coppia del propulsore virtuale viene calcolata in base alla pressione esercitata sull’acceleratore e alla velocità del veicolo, per poi essere moltiplicata in funzione del rapporto virtuale selezionato. La coppia varia quindi in modo coerente con la marcia virtuale scelta, adattandosi alle diverse situazioni di guida, ad esempio durante una scalata su un tratto di strada tortuoso o in salita.

Il risultato è che l'Interactive Manual Drive restituisce un feedback sensoriale completo grazie alla risposta dell’acceleratore, alle forze G, alla simulazione del sound del motore e alla visualizzazione del contagiri. Parte importante è anche il sound generato dalla vettura e sono disponibili 3 livelli d'intensità che il conducente può selezionare. In particolare, il sound artificiale è sincronizzato con la velocità del veicolo e la coppia motrice, e viene riprodotto attraverso gli altoparlanti dell’abitacolo.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/03/2026