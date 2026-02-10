Toyota conferma l’Highlander: maxi SUV elettrico a sette posti e con ambizioni globali, ma in Italia…

Il nuovo sport utility giapponese debutta con motori elettrici e trazione integrale, ma le dimensioni e il tipo di alimentazione sono più adatte a mercati esterni più che quello italiano

Lo avevamo previsto che Toyota stava per sorprenderci con qualcosa di grosso (leggi le ultime notizie sul maxi SUV Toyota). E avevamo ragione.

Un SUV che cambia tutto tranne il nome

Il prossimo capitolo della storia Toyota (guarda la homepage di Toyota Italia), ce lo confermano le nuove immagini teaser, porta in dote uno sport utility a sette posti che è destinato a far parlare di sé. Innanzitutto, abbiamo la certezza che il nuovo nome è Highlander. Seconda cosa: confermiamo che sarà 100% elettrico. La foto d'apertura di questo articolo parla chiaro.

Nel 2027 debutterà questo modello a ruote alte e a batterie, segnando una svolta importante per la casa giapponese, che ha storicamente legato il nome Highlander ai motori termici e ibridi.

Ma in Giappone hanno deciso che era meglio puntare forte sulla transizione e, soprattutto, su un nome già noto, abbandonando le sigle bZ di alcuni modelli del recente passato, per rafforzare il posizionamento di un progetto ambizioso e dichiaratamente globale.

Insomma, va bene il cambio radicale, ma almeno teniamo vivo quel legame che può essere il jolly per non perdere appeal.

Toyota Highlander: pronto al debutto il maxi SUV elettrico con ambizioni globali

Un SUV elettrico a sette posti

Dai teaser ufficiali emergono indicazioni piuttosto chiare. Il logo BEV sul portellone conferma la trazione 100% elettrica, mentre la sigla AWD conferma la trazione integrale con doppio motore.

Il nuovo Toyota Highlander resta fedele alla formula delle tre file di sedili, proponendosi come SUV elettrico spazioso, pensato soprattutto per famiglie numerose e mercati extraeuropei.

Toyota Highlander: maxi SUV a sette posti e trazione integrale elettrica

Ma come si colloca in Italia?

Ed è proprio qui che nasce la questione per l’Italia. Un SUV di tali dimensioni, elettrico e a sette posti, presumibilmente costoso, si scontra con una realtà fatta di città congestionate, infrastrutture di ricarica ancora disomogenee e una domanda orientata verso modelli più compatti.

Non a caso, lo stesso Highlander tradizionale (leggi la prova di Toyota Highlander) ha sempre avuto una diffusione piuttosto limitata nel nostro Paese.

Toyota Highlander: l'abitacolo punta su comfort e spazio, con finiture pregiate

Una scelta più strategica che locale

Il ritorno al nome Toyota Highlander è una mossa di branding efficace, ma soprattutto fuori dall’Europa. Ci sono tutti i presupposti che per il nostro mercato, questo SUV a corrente rimanga un prodotto di nicchia: indubbiamente interessante sul piano tecnico, ma poco allineato alle reali esigenze degli automobilisti di casa nostra.

Lo conosceremo meglio tra poche ore, al momento della sua presentazione. Intanto, diteci la vostra. Cosa ne pensate di questo maxi SUV elettrico di casa Toyota? Fatecelo sapere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/02/2026