Teaser, la Toyota del mistero. Ci riguarda oppure no?

“Qualcosa di nuovo è all’orizzonte”. Toyota ha scelto una formula volutamente vaga per anticipare il suo prossimo modello, ma questa volta il teaser non è solo un esercizio di stile: una sagoma c’è, ed è tutt’altro che piccola.

I dettagli ufficiali restano blindati, ma mettendo insieme indizi, concept del passato e qualche documento tecnico, il quadro inizia a prendere forma. E porta dritto verso un SUV elettrico di grandi dimensioni, con tre file di sedili.

La domanda, però, è un’altra: questa Toyota arriverà davvero in Europa? E soprattutto, avrà un ruolo nel mercato italiano?

Toyota BZ Large Concept 2021, il posteriore

Un SUV elettrico che arriva da lontano

Se le ipotesi saranno confermate, il modello protagonista del teaser sarebbe il SUV elettrico a sette posti annunciato da Toyota nel 2023, parte della maxi offensiva da 15 nuove elettriche previste entro la fine del decennio.

Il progetto nasce sulle basi del concept bZ Large SUV mostrato nel 2021. All’epoca Toyota parlò di un possibile bZ5X, destinato alla produzione negli Stati Uniti. Ed è proprio qui che il puzzle diventa interessante.

Osservando alcune immagini brevettuali del concept — soprattutto la parte posteriore, mai mostrata chiaramente all’epoca — e confrontandole con il teaser diffuso oggi, le somiglianze sono difficili da ignorare: proporzioni, taglio della carrozzeria, firma luminosa posteriore. Tutto sembra combaciare.

Toyota BZ Large Concept 2021

Nome in bilico, strategia in evoluzione

Toyota, però, non ha ancora confermato il nome del modello. E non è un dettaglio secondario.

Negli ultimi mesi, il marchio giapponese ha iniziato a prendere le distanze dall’etichetta “bZ”, segnale di una strategia elettrica in fase di ripensamento. Non è quindi detto che il nuovo SUV entri ufficialmente nella famiglia bZ.

Negli Stati Uniti, molti osservatori ipotizzano un ritorno del nome Highlander in chiave elettrica. Ma qui nasce il problema: Highlander, importato a partire dal 2020, non è più presente nel listino italiano.

Se davvero il nuovo modello fosse una versione elettrica dell'Highlander è difficile che lo vedremo nel Belpaese, visti i gusti del mercato locale.

Ma non è detto che le caratteristiche finali lo rendano poco adatto al nostro pubblico e in tal caso è anche possibile che Toyota scelga per lui un nome diverso, pensato per un posizionamento più globale.

Toyota BZ Large Concept 2021, vista laterale

Europa sì o no?

Toyota ha già confermato che il SUV elettrico a tre file di sedili sarà prodotto negli USA, nello stabilimento del Kentucky, con batterie provenienti dal North Carolina. Un indizio che, almeno inizialmente, il focus sarà il mercato nordamericano.

Il suo arrivo in Europa — e in subordine in Italia — resta incerto. Dipenderà da diversi fattori: strategia commerciale, naming, domanda di SUV elettrici di grandi dimensioni e, naturalmente, costi.

Potrebbe diventare un tassello chiave dell’offensiva elettrica Toyota nel Vecchio Continente. Oppure restare un prodotto “americano”, fuori dalla nostra portata.

Toyota BZ Large Concept 2021, 3/4 posteriore dall'alto

Tutto ancora aperto

Per ora siamo nel territorio delle ipotesi. Ma il velo potrebbe sollevarsi molto presto: secondo le indiscrezioni, il debutto ufficiale sarebbe previsto già il mese prossimo in California, con l’avvio della produzione nella prima metà del 2026.

Fino ad allora, una cosa è certa: Toyota sta preparando qualcosa di... grosso. Resta da capire se sarà anche qualcosa che vedremo — e guideremo — sulle nostre strade. Stay tuned.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/01/2026