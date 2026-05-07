Lexus TZ, ecco il nuovo maxi SUV elettrico: fino a 6 passeggeri e tanto lusso

Lexus TZ ha fatto il suo debutto ufficiale. Si tratta di un nuovo maxi SUV elettrico in grado di poter ospitare a bordo fino a 6 passeggeri nel massimo comfort, come da tradizione della casa automobilistica. Sul mercato europeo arriverà nel corso del 2027 e questo modello può essere visto come la controparte premium della nuova Toyota Highlander elettrica. TZ è progettata attorno al concetto di Driving Lounge che punta a offrire un'esperienza di viaggio premium per tutti i passeggeri. Entriamo nei dettagli e andiamo a vedere com'è fatto questo nuovo SUV.

Lexus TZ

Dimensioni e design

Nuova Lexus TZ misura 5.100 mm lunghezza x 1.990 mm larghezza x 1.705 mm altezza, con un passo di 3.050 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono da 290 a 2.017 litri. Il peso del nuovo SUV è di 2.630 kg. Nonostante le dimensioni importanti, Lexus ha lavorato molto sull'efficienza dell'aerodinamica e il risultato è un Cx di 0,27. Forme massicce, con un frontale che si caratterizza per la presenza della classica clessidra Lexus. Troviamo poi nuovi gruppi ottici a doppia L che presentano elementi rivolti verso l'interno e verso l'esterno per le luci diurne e gli indicatori di direzione.

Di profilo possiamo notare come la linea del tetto scenda progressivamente verso il posteriore per migliorare l'aerodinamica ma senza compromettere lo spazio a bordo per i passeggeri. I passaruota molto pronunciati contribuiscono a offrire al SUV un look robusto. I gruppi ottici posteriori a forma di L, il design tridimensionale del portellone e la forma del paraurti rendono la TZ immediatamente riconoscibile come una Lexus. Il SUV si potrà avere in diverse colorazioni tra cui la nuova tinta Sonic Tellus.

Lexus TZ

Interni

L'obiettivo di Lexus era quello di offrire un ambiente interno in cui far viaggiare i passeggeri nel massimo comfort. Il passo lungo, il design delle sospensioni e l'alloggiamento della batteria interamente sotto il pianale assicurano spazio sufficiente per ospitare comodamente sei sedili disposti su tre file. L'assenza del serbatoio del carburante consente di abbassare i sedili posteriori, in modo che anche gli adulti più alti possano sedersi e viaggiare comodamente. Il tutto facilita anche l'accesso ai sedili posteriori, grazie anche ai comandi per ripiegare in avanti i sedili della seconda fila. I sedili della prima e della seconda fila sono dotati di riscaldamento e ventilazione integrati, e il riscaldamento dei sedili è disponibile anche per la terza fila.

Non manca nemmeno un ampio tetto panoramico che permette di accentuare la sensazione di spazio all'interno dell'abitacolo. Le porte sono dotate di un sistema di chiusura ammortizzata. Questo sistema rileva quando una porta è semichiusa e completa l'azione in modo silenzioso e con una leggera pressione. Ovviamente finiture premium come da tradizione Lexus e non manca nemmeno un impianto audio Mark Levinson con 21 altoparlanti. Per migliorare ulteriormente il comfort, Lexus ha posizionato pannelli fonoassorbenti in punti strategici della struttura della vettura.

Lexus TZ

Per quanto riguarda, invece, la tecnologia, dietro al volante a 3 razze troviamo un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, mentre centralmente sulla plancia è stato collocatalo un ampio display touch da 14 pollici per il sistema infotainment. Ovviamente non mancano i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto.

Motore e autonomia

Nuova Lexus TZ dispone di un powertrain con due motori elettrici per un totale di 300 kW (408 CV). C'è quindi anche la trazione integrale con la tecnologia DIRECT4. Da 0 a 100 km/h servono 5,4 secondi. Ad alimentare il tutto una batteria da 95,82 kWh che permette un'autonomia fino a 530 km. In corrente continua l'accumulatore può essere ricaricato fino a una potenza di picco di 150 kW (10-80% in circa 35 minuti). Come sulla nuova RZ, è presente un cambio virtuale a 8 rapporti che simula l'esperienza di guida di un modello endotermico.

Lexus TZ

Ovviamente non manca un completo pacchetto di sistemi ADAS e tra gli optional è presente l'asse posteriore sterzante.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/05/2026