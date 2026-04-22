Nuova Lexus NX, debutto in vista: cambia look e punta ancora sui motori ibridi

La Lexus NX si prepara a un nuovo aggiornamento di metà carriera dopo il restyling introdotto nel 2021.
Design aggiornato e dettagli più moderni
I prototipi del SUV giapponese sono stati avvistati durante i test nei pressi del Nürburgring, lasciando intuire un intervento mirato più che una rivoluzione completa. Lexus (guarda la homepage di Lexus) sembra aver lavorato soprattutto sul frontale, dove spicca la classica griglia a clessidra con elementi ridisegnati nella parte bassa.
Nuovi anche i gruppi ottici, con firme luminose riviste e indicatori integrati. Ritoccato inoltre il paraurti anteriore, mentre il profilo laterale dovrebbe restare quasi invariato.
Nuova Lexus NX: il SUV ibrido con il restyling di metà carriera avvistato durante i collaudi
Ritocchi estetici e sicurezza evoluta
Anche la zona posteriore dovrebbe ricevere modifiche leggere, probabilmente concentrate su dettagli estetici e finiture. Il modello resta uno dei riferimenti tra gli sport utility premium di segmento medio e punta a mantenere un’immagine attuale(leggi la prova di Lexus NX 350h).
Atteso anche un aggiornamento degli assistenti alla guida, con il possibile arrivo del pacchetto più recente della casa giapponese, Lexus Safety System+ 4.0, evoluzione dell’attuale sistema già disponibile sulla gamma.
Nuova Lexus NX: ritocchi al frontale, interni aggiornati, connettività evoluta e motori elettrificati
Motori ibridi e versione plug-in
Non emergono ancora conferme ufficiali sul fronte motori, ma la gamma attuale dovrebbe essere confermata con possibili affinamenti. In Italia l’offerta parte dalla variante ibrida con unità 2.5 quattro cilindri da 243 CV complessivi.
Al vertice resta la versione PHEV, capace di sviluppare 309 CV grazie all’abbinamento tra motore termico ed elettrici. La batteria da 18,1 kWh consente una percorrenza in modalità elettrica di circa 60 km, dato ancora competitivo nel segmento. A voi piacciono gli aggiornamenti del SUV asiatico? Diteci cosa ne pensate.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|NX 350h Premium+ 4WD
|190 / 140
|66.600 €
|NX 350h Luxury 4WD
|190 / 140
|71.600 €
|NX 350h F Sport 4WD
|190 / 140
|71.600 €
|NX 450h Plug-in Premium+ 4WD
|185 / 136
|73.100 €
|NX 450h Plug-in F Sport 4WD
|185 / 136
|78.100 €
|NX 450h Plug-in Luxury 4WD
|185 / 136
|78.100 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Lexus NX visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Lexus NX