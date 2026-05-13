Lexus LBX Morizo RR 2026: il crossover ha più tecnologia e nuovo look

Tanti piccoli aggiornamenti per il modello sportivo che porta a bordo nuove finiture, più tecnologia e sicurezza avanzata senza cambiare meccanica

La Lexus LBX Morizo RR si aggiorna in Giappone a due anni dal debutto introducendo novità estetiche e tecnologiche (guarda Lexus LBX Morizo RR in video).

Lexus LBX Morizo RR: leggeri aggiornamenti per il crossover sportivo giapponese

Come cambia il crossover sportivo

Il compatto crossover ad alte prestazioni sviluppato con il contributo di Akio Toyoda mantiene il DNA Gazoo Racing, ma amplia la personalizzazione della carrozzeria e delle finiture. Tra le novità principali spicca la tinta Grigio Neutrino, già vista sulla IS500 Climax Edition, che si aggiunge alle colorazioni già disponibili con tetto nero a contrasto.

Lexus LBX Morizo RR: interni più lussuosi con finiture aggiornate ed esclusive

Interni più curati e tecnologia evoluta

Negli interni, Lexus (guarda la homepage di Lexus Italia) introduce nuovi rivestimenti color ocra e dettagli dedicati alla versione Bespoke Build, caratterizzata da accenti gialli sulla griglia e cinture coordinate.

La dotazione si arricchisce inoltre con una dashcam integrata e nuovi materiali per montanti e alette parasole. Sul fronte sicurezza debuttano sistemi ADAS aggiornati grazie al pacchetto Lexus Safety System+ con monitoraggio del conducente e assistenza alla guida ampliata.

Tra gli equipaggiamenti disponibili figurano:

sistema audio Mark Levinson a 17 altoparlanti

assistenza proattiva alla guida

avviso traffico trasversale anteriore

Lexus LBX Morizo RR: meccanica invariata con motore da 305 CV e 400 Nm

Stesso motore e prezzi ritoccati

Sotto il cofano resta il tre cilindri turbo 1.6 condiviso con GR Yaris e GR Corolla, capace di sviluppare 305 CV e 400 Nm di coppia. Confermato anche l’assetto con sospensioni ribassate e carreggiate allargate. In Giappone la gamma parte da 36.800 euro, mentre la variante top Bespoke Build raggiunge quota 40.915 euro.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/05/2026