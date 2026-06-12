Gli strani accessori per la Lexus ES in Giappone

L'ottava generazione della Lexus ES nel mercato di casa, in Giappone, si stacca dal modello già presentato in Europa e USA. Sotto il profilo meccanico non ci sono sorprese: le motorizzazioni ibride ed elettriche rimangono identiche a quelle già annunciate: la vera novità risiede nel catalogo degli optional, che si arricchisce di un accessorio decisamente insolito. Ma andiamo con ordine.

Lexus EX 2027, appendici aerodinamiche opzionali sul montante

Un'estetica più affilata (e un po' di aerodinamica)

Se vuoi personalizzare la linea della berlina, la Casa propone il pacchetto ufficiale Lexus Genuine Aero Parts Set. Questo kit include uno splitter anteriore, minigonne laterali e un'estensione per il paraurti posteriore con finitura in nero lucido, pensati per abbassare visivamente la vettura.

La particolarità tecnica più curiosa è rappresentata da una coppia di alette a forma di goccia posizionate sui montanti posteriori (i montanti D). Secondo i tecnici del marchio, queste appendici servono a stabilizzare i vortici d'aria lungo la sezione posteriore, migliorando la stabilità complessiva e la risposta dello sterzo alle andature più sostenute.

Se cerchi un impatto visivo ancora più marcato, puoi orientarti sul pacchetto Modellista Advanced Luxury Package. In questo caso i componenti sono verniciati in tinta con la carrozzeria e riducono l'altezza da terra fino a 26 mm. Il kit include minigonne illuminate, calotte degli specchietti con alette integrate e una serie di cerchi in alluminio forgiato da 21 pollici in finitura scura metallizzata.

Lexus EX 2027, portabicchieri illuminati

Giochi di luce e comfort di bordo

Passando ai dettagli di benvenuto e all'abitacolo, la ES in configurazione giapponese offre il sistema Projection Welcome Illumination. Quando ti avvicini all'auto, il dispositivo proietta il logo Lexus sul pavimento davanti alla portiera, accompagnato da grafiche geometriche luminose lungo le fiancate (vedi foto di copertina).

Per l'interno è disponibile l'illuminazione a LED per i portabicchieri e le tasche delle portiere in diverse colorazioni. La lista prosegue poi con cuscini per i poggiatesta, tasche porta-tablet integrate negli schienali e tappetini premium per abitacolo e bagagliaio.

Lexus EX 2027, poggiapiedi deodorante

La vera stranezza: il poggiapiedi deodorante

L'accessorio che più fa discutere, e che rappresenta una vera e propria singolarità sul mercato, è pensato espressamente per il benessere olfattivo dell'abitacolo. Oltre a un elemento simile opzionabile per la zona posteriore, la Casa offre infatti un poggiapiedi con proprietà deodoranti dedicato a guidatore e passeggero anteriore.

Si tratta di una soluzione specifica se tu o i tuoi passeggeri vi trovate a gestire problemi di sudorazione o cattivi odori alle calzature dopo una giornata intensa. Questo singolare optional viene proposto nel catalogo giapponese a un prezzo di 250 euro al cambio attuale.

Una scelta insolita per una berlina premium, ma che conferma l'attenzione tutta giapponese verso il comfort e l'igiene di bordo in ogni minimo dettaglio.

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