Lexus ES 2026 sta arrivando: ibrida o elettrica, ecco com'è fatta

La nuova Lexus ES sta arrivando in Europa. Dopo essere stata svelata lo scorso anno, l'ottava generazione della berlina di lusso si prepara a essere commercializzata nel Vecchio Continente con motorizzazioni ibride ed elettriche. Sarà proposta pure in Italia ma, al momento, non sono note le esatte tempistiche e soprattutto i prezzi. Bisognerà attendere ancora un po'.

Lexus ES, vista laterale

Esterni ed interni

Le misure della nuova Lexus ES 2026 sono 5.140 mm lunghezza x 1.920 mm larghezza x 1.550 mm altezza, con un passo di 2.950 mm. Per lo sviluppo del design, la casa giapponese ha seguito il nuovo concetto ''Clean Tech x Elegance''. Il frontale della berlina si caratterizza per la presenza della classica clessidra Lexus che si estende dal cofano fino ai bordi del paraurti, mentre il cofano ribassato contribuisce a migliorare la visibilità dei conducenti. La disposizione dei nuovi gruppi ottici anteriori presenta una doppia forma a L con indicatori di direzione rivolti verso l'esterno e luci diurne a LED rivolte verso l'interno. Al posteriore, invece, troviamo una barra luminosa a tutta larghezza. La nuova ES è equipaggiata di serie con cerchi da 19 pollici ma tra gli optional ci sono cerchi da 21 pollici.

Lexus ES, plancia

Salendo troviamo il classico ambiente elegante di Lexus con rivestimenti premium. Ovviamente non può mancare la tecnologia e dietro al volante multifunzione a 3 razze c'è il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, mentre centralmente sulla plancia è collocato il display da 14 pollici del sistema infotaiment che può contare sui supporti ad Apple CarPlay e Android Auto. Di serie, troviamo poi un impianto audio con 10 altoparlanti. In alternativa si può avere un sistema audio surround Mark Levinson con 17 altoparlanti.

Per i bagagli a disposizione ci sono 517 litri sul modello elettrico e 493 litri su quello ibrido.

Nuova Lexus ES elettrica

Partiamo dal modello elettrico che sarà disponibile in due versioni. Lexus ES 350e può contare su di un singolo motore elettrico da 224 CV che permette un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 8 secondi. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 77 kWh (72 kWh utilizzabili) che permette un'autonomia WLTP di 493-581 km. Da una colonnina da 150 kW di potenza, l'accumulatore può essere ricaricato dal 10 all'80% in 30 minuti. In corrente alternata si rifornisce fino a 22 kW.

Lexus ES, vista posteriore

C'è poi la versione Lexus ES 500e con doppio motore e la trazione integrale DIRECT4. La potenza combinata arriva a 343 CV, quanto basta per consentire un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi. Batteria da 75 kWh (71 kWh utilizzabili) per una percorrenza WLTP di 465-529 km. Non cambiano le prestazioni in ricarica.

Nuova Lexus ES ibrida

La berlina nel mercato europeo adotterà anche una motorizzazione Full Hybrid. Si tratta della Lexus ES 300h con una potenza di 196 CV. Il powertrain è composto da un motore a benzina a quattro cilindri da 2,5 litri abbinato a un sistema ibrido. C'è anche la versione con trazione integrale dotata di un secondo motore elettrico sull'asse posteriore. Da 0 a 100 km/h in 8 secondi (7,7 secondi la versione con trazione integrale). Per l'Europa orientale sarà proposta anche la ES 350h con 247 CV.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/05/2026