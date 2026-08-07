Lexus LFA Nürburgring Package: la supercar giapponese cerca un nuovo poprietario

Una rara Lexus LFA Nürburgring Package sarà proposta attraverso Broad Arrow Private Sales, (guarda la homepage di Broad Arrow Private Sales) portando all'attenzione dei collezionisti uno dei soli 64 esemplari realizzati con questa configurazione speciale.

Un modello nato per celebrare il Nürburgring

Presentata nel 2009 al Salone diTokyo, la sportiva rappresenta la versione più esclusiva delle 500 LFA costruite complessivamente (guarda un'altra Lexus LFA all'asta). Il pacchetto dedicato celebra la tripletta di vittorie ottenuta dalla vettura alla 24 Ore del Nürburgring tra il 2008 e il 2010 e introduce aggiornamenti tecnici che comprendono una sensibile riduzione di peso, modifiche aerodinamiche, sospensioni dedicate e un incremento della potenza.

Lexus LFA Nürburgring Package: uno dei 64 esemplari della supercar all'asta in Califonia

Esposta durante gli eventi di Monterey

L'esemplare sarà protagonista della sezione ''The Legacy of Japanese GTs'' nel corso di The Quail by The Peninsula, appuntamento mondano in programma in California. La vettura sarà inoltre presente all'asta organizzata giovedì 13 e venerdì 14 agosto, insieme a numerose auto storiche, modelli da competizione e altre supercar destinate ai principali collezionisti internazionali.

Lexus LFA Nürburgring Package: l'abitacolo con perfetti rivestimenti in bianco/rosso

Condizioni e caratteristiche dell'esemplare

La LFA numero 488 è stata catalogata con appena 72 miglia percorse. La carrozzeria è rifinita in bianco ed è abbinata ai cerchi BBS Forged Graphite, mentre l'abitacolo propone una combinazione bicolore bianca e rossa. Sotto il cofano trova posto il motore V10 da 4,8 litri, capace di sviluppare 560 cavalli, affiancato dal caratteristico impianto di scarico in titanio che ha reso celebre il modello.

Lexus LFA Nürburgring Package: manutenzione certificata ma prezzo su richiesta

Documentazione completa e storia certificata

La vettura dispone di una documentazione completa, comprensiva del report CARFAX, che certifica la storia del veicolo e i suoi tre precedenti proprietari. Insieme all'auto vengono consegnati anche gli accessori originali, tra cui libretti, certificato di consegna, telo copriauto e fascicolo storico. Per le sue caratteristiche costruttive e per la cura dedicata allo sviluppo, questa LFA rappresenta una sintesi della ricerca della perfezione che ha guidato il progetto della sportiva giapponese.

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