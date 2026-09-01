Nuova Lexus NX 2027: restyling e oltre 100 km in elettrico per la Plug-in

Lexus NX è un modello molto importante per la casa giapponese in Europa, tanto da arrivare nel tempo a essere il suo prodotto numero uno nel Vecchio Continente. Forte di questo successo, il crossover si aggiorna proponendo novità in termini di design, performance e nuovi equipaggiamenti. L'obiettivo è continuare a competere in un mercato sempre più complesso. Nuova NX sarà introdotta in Europa a partire dalla primavera 2027.

Lexus NX, ecco come cambia con il restyling

Nessuna rivoluzione, il nuovo design si basa sull'evoluzione dello stile originario ''Vital & Tech''. Partiamo dal frontale che presenta adesso una nuova griglia a clessidra senza bordi, oltre a nuovi fari che consentono di dare al crossover uno stile complessivo più pulito e raffinato. La nuova griglia è stata studiata anche per migliorare l'efficienza aerodinamica. Nello specifico, i nuovi fari ''all-weather'' sono di serie per tutte le versioni e mettono insieme il sistema Adaptive High-beam, segnalatori di direzione e tergifari per assicurare la migliore visibilità in ogni condizione.

Lexus NX

Spostandoci invece al posteriore, la nuova NX introduce una nuova barra luminosa tra i fari posteriori e quelli di stop con un motivo a L ripetuto che collega il logo centrale luminoso Lexus. Di profilo possiamo osservare nuove modanature sulle soglie e una nuova finitura sfumata per i cerchi in lega a più raggi da 18 o 20 pollici a seconda della versione scelta.

Con il restyling arrivano anche nuovi colori per la carrozzeria: Sonic Platinum, Sonic Tellus e Titanium Carbide Grey. Chi cerca maggiore grinta potrà rivolgersi alla versione F-Sport che si caratterizza per proporre un body kit dedicato. Le misure del crossover sono 4.690 mm lunghezza x 1.865 mm larghezza x 1.660 mm altezza, con un passo di 2.690 mm.

Lexus NX

Interni

Novità anche per l'abitacolo con un nuovo cruscotto, nuove console centrali e nuove rifiniture superiori delle portiere. Dietro al volante multifunzione a 3 razze troviamo il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, mentre centralmente sulla plancia è collocato il display da 14 pollici del sistema infotainment. I colori interni in base al livello di allestimento includono un nuovo Clay Red insieme all’Ammonite Sand Black ed Hazel.

Il Sensory Concierge, di serie sugli allestimenti top di gamma, sincronizza l'illuminazione dell'abitacolo, la musica, il climatizzatore, le profumazioni e la temperatura dei sedili per creare un ambiente personalizzato con diverse atmosfere che si adattino all'umore dei viaggiatori.

Lexus NX

Motori

La nuova Lxus NX è proposta solamente con powertrain ibridi. NX 450h+ Plug-in Hybrid adotta un 4 cilindri di 2,5 litri abbinato a un'unità elettrica. La potenza combinata arriva a 307 CV, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi. Grazie alla batteria da 23 kWh è possibile percorrere in modalità elettrica oltre 100 km. Accumulatore che adesso si può ricaricare anche in corrente continua (10-80% in 30 minuti). La capacita di traino arriva a 1.500 kg.

Abbiamo poi la NX 350h Full Hybrid che adotta il medesimo powertrain ma con una potenza complessiva di 199 CV. Lo 0 a 100 km/h si copre 7,3-7,7 secondi a seconda della versione scelta. Sempre di 1.500 kg la capacità di traino.

Lexus NX

Lexus si è concentrata anche sull'esperienza di guida, migliorando la rigidità del telaio e la calibrazione dello sterzo. La messa a punto dell'assetto è stata portata avanti sul circuito del Nürburgring in Germania. Non mancano i sistemi ADAS di ultima generazione che consentono l'assistenza alla guida di Livello 2.

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