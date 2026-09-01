Novità auto

Nuova Lexus NX 2027: restyling e oltre 100 km in elettrico per la Plug-in

Avatar di Filippo Vendrame,

1 ora fa - Lexus rinnova la NX: ecco cosa cambia

Lexus rinnova la NX con un nuovo frontale, fari aggiornati, interni ridisegnati e nuove tecnologie
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Lexus NX è un modello molto importante per la casa giapponese in Europa, tanto da arrivare nel tempo a essere il suo prodotto numero uno nel Vecchio Continente. Forte di questo successo, il crossover si aggiorna proponendo novità in termini di design, performance e nuovi equipaggiamenti. L'obiettivo è continuare a competere in un mercato sempre più complesso. Nuova NX sarà introdotta in Europa a partire dalla primavera 2027.

Lexus NX, ecco come cambia con il restyling

Nessuna rivoluzione, il nuovo design si basa sull'evoluzione dello stile originario ''Vital & Tech''. Partiamo dal frontale che presenta adesso una nuova griglia a clessidra senza bordi, oltre a nuovi fari che consentono di dare al crossover uno stile complessivo più pulito e raffinato. La nuova griglia è stata studiata anche per migliorare l'efficienza aerodinamica. Nello specifico, i nuovi fari ''all-weather'' sono di serie per tutte le versioni e mettono insieme il sistema Adaptive High-beam, segnalatori di direzione e tergifari per assicurare la migliore visibilità in ogni condizione.

Lexus NX

Spostandoci invece al posteriore, la nuova NX introduce una nuova barra luminosa tra i fari posteriori e quelli di stop con un motivo a L ripetuto che collega il logo centrale luminoso Lexus. Di profilo possiamo osservare nuove modanature sulle soglie e una nuova finitura sfumata per i cerchi in lega a più raggi da 18 o 20 pollici a seconda della versione scelta.

Con il restyling arrivano anche nuovi colori per la carrozzeria: Sonic Platinum, Sonic Tellus e Titanium Carbide Grey. Chi cerca maggiore grinta potrà rivolgersi alla versione F-Sport che si caratterizza per proporre un body kit dedicato. Le misure del crossover sono 4.690 mm lunghezza x 1.865 mm larghezza x 1.660 mm altezza, con un passo di 2.690 mm.

Lexus NX

Interni

Novità anche per l'abitacolo con un nuovo cruscotto, nuove console centrali e nuove rifiniture superiori delle portiere. Dietro al volante multifunzione a 3 razze troviamo il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, mentre centralmente sulla plancia è collocato il display da 14 pollici del sistema infotainment. I colori interni in base al livello di allestimento includono un nuovo Clay Red insieme all’Ammonite Sand Black ed Hazel.

Il Sensory Concierge, di serie sugli allestimenti top di gamma, sincronizza l'illuminazione dell'abitacolo, la musica, il climatizzatore, le profumazioni e la temperatura dei sedili per creare un ambiente personalizzato con diverse atmosfere che si adattino all'umore dei viaggiatori.

Lexus NX

Motori

La nuova Lxus NX è proposta solamente con powertrain ibridi. NX 450h+ Plug-in Hybrid adotta un 4 cilindri di 2,5 litri abbinato a un'unità elettrica. La potenza combinata arriva a 307 CV, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi. Grazie alla batteria da 23 kWh è possibile percorrere in modalità elettrica oltre 100 km. Accumulatore che adesso si può ricaricare anche in corrente continua (10-80% in 30 minuti). La capacita di traino arriva a 1.500 kg.

Abbiamo poi la NX 350h Full Hybrid che adotta il medesimo powertrain ma con una potenza complessiva di 199 CV. Lo 0 a 100 km/h si copre 7,3-7,7 secondi a seconda della versione scelta. Sempre di 1.500 kg la capacità di traino.

Lexus NX

Lexus si è concentrata anche sull'esperienza di guida, migliorando la rigidità del telaio e la calibrazione dello sterzo.  La messa a punto dell'assetto è stata portata avanti sul circuito del Nürburgring in Germania. Non mancano i sistemi ADAS di ultima generazione che consentono l'assistenza alla guida di Livello 2.

VEDI ANCHE
Lexus NX, il restyling del SUV debutta il 1° settembre
Lexus NX, il restyling del SUV è in arrivo: ecco cosa mostrano le immagini ufficiali
Lexus ES station wagon: il render CGI immagina il futuro
Lexus ES: il render la immagina come una station wagon. Fantasia o idea concreta?
Lexus cancella la LF-ZC. Lo stesso giorno approva il modello che la sostituirà
Tags
lexusnovità auto

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Gallery
Listino Lexus NX
AllestimentoCV / KwPrezzo
NX 350h Premium+ 4WD 190 / 14066.600 €
NX 350h Luxury 4WD 190 / 14071.600 €
NX 350h F Sport 4WD 190 / 14071.600 €
NX 450h Plug-in Premium+ 4WD 185 / 13673.100 €
NX 450h Plug-in F Sport 4WD 185 / 13678.100 €
NX 450h Plug-in Luxury 4WD 185 / 13678.100 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Lexus NX visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Lexus NX
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

Gli articoli di Filippo

Logo Lexus
Lexus
Vedi anche