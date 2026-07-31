Lexus Flight: il nuovo servizio con elicottero punta sul lusso nei cieli

Lexus ha annunciato una novità importante, diversa da quello che ci si potrebbe aspettare. Non stiamo parlando di una nuova auto ma di un servizio di trasporto premium con elicottero. In breve, la casa giapponese entra ufficialmente nel trasporto aereo. Nasce così Lexus Flight gestito da Aero Toyota. Si partirà ufficialmente il 24 agosto con un elicottero personalizzato Lexus. Questa iniziativa fa parte della strategia della casa automobilistica nel voler creare un nuovo ecosistema di mobilità che collega ''terra, mare e aria''.

Lexus FlightLexus Flight

Un servizio di trasporto premium

Lexus si è costantemente impegnata a creare nuove esperienze di lusso. Questo lo vediamo già nelle sue auto, soprattutto sulle ammiraglie. Non possiamo poi non ricordare il lussuoso yacht LY680 lungo 20 metri. Adesso, la casa giapponese fa un passo avanti offrendo un servizio di mobilia aerea premium attraverso un suo elicottero.

Il servizio sarà effettuato attraverso un elicottero Leonardo AW169 che secondo la scheda tecnica comunicata da Lexus, è in grado di trasportare a bordo fino a 7 passeggeri. Le sue misure sono 14,65 m lunghezza x 3,21 m larghezza x 4,56 m altezza. La velocità massima di crociera è pari a 267 km/h, mentre l'autonomia raggiunge i 785 km.

Lexus Flight

I passeggeri potranno viaggiare nel massimo comfort. Potranno disporre di connettività WiFi e di un tablet di bordo che offre controlli per la climatizzazione e l'illuminazione della cabina, una mappa di volo in tempo reale, visualizzazioni in diretta delle telecamere esterne e un sistema di intrattenimento. Al momento non è ancora chiaro dove sarà effettivamente disponibile il servizio Lexus Flight e soprattutto i suoi costi. Maggiori informazioni arriveranno al momento del lancio previsto per la fine di agosto.

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