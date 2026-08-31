Lexus NX, il restyling del SUV è in arrivo: ecco cosa mostrano le immagini ufficiali

Lexus ha diffuso sui suoi social alcuni brevi video teaser dedicati a quella che appare come la versione aggiornata della NX.
Lexus NX, il restyling è quasi pronto
Il nuovo SUV sarà presentato globalmente il 1° settembre, con interventi concentrati sul design esterno e sull'abitacolo. La storia del modello è iniziata nel 2014, mentre la seconda generazione è arrivata nel 2021 (leggi la prova di Lexus NX 350h). A distanza di cinque anni, il SUV premium derivato dalla piattaforma TNGA-K, condivisa con Toyota, si prepara quindi a un aggiornamento di metà carriera.
Fari e frontale, cosa anticipano i teaser
Le immagini, volutamente poco nitide, permettono di intravedere una coppia di fari con due file di LED orizzontali, destinata probabilmente a inserirsi in un frontale rivisto. Tra gli elementi attesi figurano anche una griglia a clessidra ispirata alla RX e prese d'aria più sportive nel paraurti. Il profilo dovrebbe invece restare pressoché invariato, con una nuova colorazione verde abbinata a cerchi scuri. Sul retro non ci sono ancora immagini sufficientemente chiare, ma sono attesi aggiornamenti alla firma luminosa e al paraurti.
Abitacolo e motori: cosa cambia
L'abitacolo introduce un volante moderno derivato dalla berlina ES, mentre la plancia presenta un'impostazione più pulita. Il grande display dell'infotainment potrebbe conservare la diagonale opzionale di 14 pollici, affiancata da un'interfaccia rivista. In evidenza anche i sedili anteriori in pelle rossa con cuciture a spina di pesce.
Quanto alle motorizzazioni, la NX utilizza attualmente unità turbo benzina, ibride autoricaricabili e plug-in. Non sono ancora confermati interventi tecnici: le risposte arriveranno con il lancio ufficiale di domani. Il secondo modello più venduto di Lexus, insomma, continuerà a competere con BMW X3, Mercedes-Benz GLC, Audi Q5 (leggi la prova di nuova Audi Q5) e Volvo XC60.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|NX 350h Premium+ 4WD
|190 / 140
|66.600 €
|NX 350h Luxury 4WD
|190 / 140
|71.600 €
|NX 350h F Sport 4WD
|190 / 140
|71.600 €
|NX 450h Plug-in Premium+ 4WD
|185 / 136
|73.100 €
|NX 450h Plug-in F Sport 4WD
|185 / 136
|78.100 €
|NX 450h Plug-in Luxury 4WD
|185 / 136
|78.100 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Lexus NX visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Lexus NX
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.