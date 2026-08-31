Lexus NX, il restyling del SUV è in arrivo: ecco cosa mostrano le immagini ufficiali

Lexus ha diffuso sui suoi social alcuni brevi video teaser dedicati a quella che appare come la versione aggiornata della NX.

Lexus NX, il restyling è quasi pronto

Il nuovo SUV sarà presentato globalmente il 1° settembre, con interventi concentrati sul design esterno e sull'abitacolo. La storia del modello è iniziata nel 2014, mentre la seconda generazione è arrivata nel 2021 (leggi la prova di Lexus NX 350h). A distanza di cinque anni, il SUV premium derivato dalla piattaforma TNGA-K, condivisa con Toyota, si prepara quindi a un aggiornamento di metà carriera.

Fari e frontale, cosa anticipano i teaser

Le immagini, volutamente poco nitide, permettono di intravedere una coppia di fari con due file di LED orizzontali, destinata probabilmente a inserirsi in un frontale rivisto. Tra gli elementi attesi figurano anche una griglia a clessidra ispirata alla RX e prese d'aria più sportive nel paraurti. Il profilo dovrebbe invece restare pressoché invariato, con una nuova colorazione verde abbinata a cerchi scuri. Sul retro non ci sono ancora immagini sufficientemente chiare, ma sono attesi aggiornamenti alla firma luminosa e al paraurti.

Abitacolo e motori: cosa cambia

L'abitacolo introduce un volante moderno derivato dalla berlina ES, mentre la plancia presenta un'impostazione più pulita. Il grande display dell'infotainment potrebbe conservare la diagonale opzionale di 14 pollici, affiancata da un'interfaccia rivista. In evidenza anche i sedili anteriori in pelle rossa con cuciture a spina di pesce.

Quanto alle motorizzazioni, la NX utilizza attualmente unità turbo benzina, ibride autoricaricabili e plug-in. Non sono ancora confermati interventi tecnici: le risposte arriveranno con il lancio ufficiale di domani. Il secondo modello più venduto di Lexus, insomma, continuerà a competere con BMW X3, Mercedes-Benz GLC, Audi Q5 (leggi la prova di nuova Audi Q5) e Volvo XC60.

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