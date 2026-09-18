e-MTB: Honda presenta il concept della sua prima mountain bike elettrica di serie

Honda allarga il proprio raggio d’azione nel mondo delle due ruote. Questa volta, però, non parliamo di moto o scooter: la Casa giapponese ha annunciato ufficialmente il proprio ingresso nel mercato delle mountain bike elettriche.

La prima Honda e-MTB di serie arriverà nel corso del 2027 e nascerà sulla base del prototipo presentato al Sea Otter Europe 2026, il festival dedicato al ciclismo organizzato a Girona, in Spagna. Se speravi già di conoscere motore, batteria e prezzo, dovrai tuttavia avere ancora un po’ di pazienza: per il momento Honda ha comunicato soltanto le linee generali del progetto.

Dalla Honda e-MTB Prototype al modello di serie

Il punto di partenza è la Honda e-MTB Prototype, una mountain bike elettrica di fascia alta sviluppata per combinare l’esperienza maturata dal costruttore nel settore motociclistico con le esigenze della guida sui sentieri.

Honda parla di una bici progettata attorno al rider, con l’obiettivo di mettere insieme la componente ludica della moto e quella della mountain bike. Una descrizione piuttosto generica, che non permette ancora di capire quale sarà il reale posizionamento del modello.

Le immagini mostrano una e-MTB full suspended dall’aspetto robusto, con forme che richiamano più il mondo delle moto da fuoristrada che quello delle tradizionali biciclette a pedalata assistita. Per ora, però, sarebbe azzardato spingersi oltre: Honda non ha ancora comunicato le specifiche del telaio, l’escursione delle sospensioni, la capacità della batteria né le caratteristiche del motore elettrico.

Tony Bou con il concept della prima Honda e-MTB di serie

Quando arriverà la mountain bike elettrica Honda

La prima indicazione concreta riguarda il calendario. La nuova mountain bike elettrica Honda sarà commercializzata nel 2027, anche se non è stato precisato in quali Paesi verrà inizialmente proposta.

Anche il nome definitivo rimane da stabilire, almeno ufficialmente. Il costruttore comunicherà in un secondo momento la denominazione commerciale; le specifiche tecniche complete; il prezzo; la disponibilità nei diversi mercati e le tempistiche precise del lancio.

Se stai già pensando di metterla in garage accanto alla tua moto Honda, insomma, è ancora presto per sapere quanto dovrai spendere e dove potrai acquistarla.

Toni Bou ha già provato la nuova Honda e-MTB

Per accompagnare il progetto Honda ha coinvolto Toni Bou, pilota ufficiale della Casa e specialista del trial. Fresco del traguardo dei 40 titoli mondiali FIM, Bou è anche un appassionato di mountain bike ed è stato tra i primi a guidare la nuova e-MTB durante la realizzazione del materiale fotografico e video destinato al lancio.

La scelta non è puramente pubblicitaria. Controllo dell’equilibrio, lettura del terreno e precisione nella gestione della trazione sono aspetti centrali tanto nel trial quanto nella guida di una mountain bike sui passaggi tecnici. Resta naturalmente da capire quanto il contributo di Bou abbia inciso sullo sviluppo effettivo del modello.

Il concept della prima e-MTB Honda presentato al Sea Otter Europe

La Honda RN01 torna sotto i riflettori

Accanto alla nuova e-MTB Prototype, Honda espone a Girona anche la RN01, una mountain bike da downhill che rappresenta un capitolo particolare nella storia sportiva del marchio.

La RN01 partecipò alla Coppa del Mondo di downhill dal 2004 al 2007, conquistando il titolo del 2005 con Greg Minnaar. La sua soluzione tecnica più caratteristica era il cambio interno, progettato per permettere al pilota di selezionare le marce anche senza pedalare.

Honda mostra separatamente anche i telai della RN01 e della nuova e-MTB. Il confronto serve a raccontare il percorso compiuto dalla Casa e, probabilmente, a suggerire un legame tecnico e culturale tra la vecchia bici da competizione e il progetto elettrico destinato alla produzione.

Cosa sappiamo davvero della Honda e-MTB

Al netto delle dichiarazioni ufficiali, le informazioni disponibili sulla nuova Honda e-MTB 2027 sono ancora poche. Sappiamo che sarà una mountain bike a pedalata assistita di fascia alta, che deriverà dal prototipo mostrato a Girona e che Honda intende trasformarla in un prodotto regolarmente in vendita.

Mancano invece tutti i numeri che possono fare la differenza nella scelta di una e-MTB: potenza e coppia del motore, autonomia, capacità della batteria, peso, geometrie, componentistica e prezzo.

L’ingresso di Honda nel settore è comunque interessante, soprattutto considerando l’esperienza maturata dal marchio nelle competizioni e nello sviluppo dei veicoli elettrici a due ruote. Per capire se questa esperienza basterà a ritagliare uno spazio alla nuova bici in un mercato già molto affollato, però, bisognerà aspettare la scheda tecnica. E, soprattutto, il listino.

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