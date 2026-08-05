BMW X1 e X2, i render anticipano il nuovo volto Neue Klasse

La BMW X1 e la X2 rappresentano i modelli d'accesso alla famiglia dei SUV della Casa bavarese.

I SUV compatti della gamma

La prima generazione della X1 è arrivata sul mercato nel 2009, mentre l'attuale terza generazione è in vendita dal 2022 sulla piattaforma condivisa con MINI Countryman. La X2, nata nel 2017, è invece il più piccolo SUV coupé del marchio e ha debuttato nella sua seconda generazione alla fine del 2023.

BMW X1 e X2 Neue Klasse: il designer Nikita Chuicko li interpreta così, sopra il SUV X1

Render anticipano il possibile restyling

Le immagini pubblicate dal team Kolesa sui suoi canali social (guarda la pagina Instagram di Kolesa) sono frutto di un'elaborazione in computer grafica realizzata dal designer indipendente Nikita Chuicko conosciuto anche come Kelsonik, basata sulle più recenti foto spia. Rendo ipotizzabile un aggiornamento di metà carriera per le versioni con motore termico, mantenendo le differenze stilistiche tra i due modelli ma avvicinandole al nuovo linguaggio estetico del marchio.

BMW X1 e X2 Neue Klasse: il designer Nikita Chuicko li interpreta così, sopra il SUV coupé X2

Design in linea con la Neue Klasse

Secondo queste ricostruzioni, X1 e X2 potrebbero adottare elementi ispirati alla Neue Klasse, già vista su i3 e iX3 ma anche sulla nuova X5. Tra i dettagli più evidenti figurano le firme luminose LED a forma di artiglio, una griglia a doppio rene più sottile e verticale e un paraurti anteriore ridisegnato con prese d'aria verticale.

BMW X1 e X2 Neue Klasse: il designer Nikita Chuicko li interpreta così, sopra la coda della X1

Interni e differenze tra i due modelli

Anche l'abitacolo potrebbe evolversi con l'introduzione del sistema BMW Panoramic Vision, mentre appare meno probabile l'adozione del display dedicato al passeggero già visto su BMW Serie 7 e i7. All'esterno continueranno invece a distinguersi soprattutto nella parte posteriore, dove la X1 potrebbe ricevere modifiche più evidenti rispetto alla X2, che manterrebbe un'impostazione stilistica più vicina all'attuale modello. Voi cosa ne pensate di questa interpretazione? Fatecelo sapere.

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