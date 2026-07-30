BMW M5 Touring restyling: ecco come cambia la super wagon Plug-in

La BMW M5 ha debuttato a metà del 2024. Poco più tardi, ad agosto, è stato il momento della versione station wagon della sportiva tedesca e cioè la BMW M5 Touring. Come sappiamo, la casa automobilistica è al lavoro sul restyling della Serie 5 che dovrebbe debuttare il prossimo anno. Ne consegue che anche le versioni più sportive, come i modelli della gamma M5, saranno rinnovate. Dalla pagina Instagram di wilcoblok arrivano le foto spia della nuova M5 Touring che è stata parapazzata durante una sessione di test assieme all'attuale modello.

Un nuovo volto

Sebbene il prototipo appaia ancora camuffato con pellicole e alcuni elementi posticci, si possono notare delle cose. La casa tedesca con il restyling interverrà soprattutto al livello del frontale che apparirà parzialmente ridisegnato. All'inizio si pensava che anche la futura Serie 5 restyling e quindi anche i modelli M5, avrebbe abbracciato il nuovo linguaggio di design Neue Klasse. Pare che alla fine non sarà davvero così. La griglia a doppio rene non sarà più XXL ma nemmeno minimalista come vediamo oggi sulla nuova BMW i3. Rispetto al modello attuale sarà comunque un po' più piccola.

BMW sta incorporando comunque alcuni elementi della Neue Klasse, ma non si tratterà di una riprogettazione completa. Ci si aspetta che anche il paraurti anteriore venga rivisto e dalle foto spia sembra presentare forme dal look più aggressivo. Il profilo probabilmente rimarrà invariato a parte ovviamente l'eventuale disponibilità due nuovi cerchi in lega.

Per quanto riguarda il posteriore sono in arrivo nuovi gruppi ottici e ritocchi al paraurti. Come mostrano le foto, continueranno a essere presenti 4 terminali di scarico. Passate foto spia avevano comunque permesso di notare che arriverà il nuovo BMW Panoramic iDrive che sta facendo la sua comparsa all'interno di tutti i nuovi modelli della casa automobilistica tedesca. Insomma, ci sarà molta tecnologia. Trattandosi di un modello sportivo, la nuova M5 Touring proporrà alcuni elementi dedicati che enfatizzeranno il suo DNA come sedili sportivi e rivestimenti specifici.

Motore V8 Plug-in

Sotto al cofano ci sarà sempre il motore V8 biturbo di 4,4 litri con tecnologia ibrida Plug-in. Vale la pensa di notare che in Europa da alcuni mesi il V8 ha perso circa 40 CV per rispettare le più recenti normative sulle emissioni. Tuttavia, grazie all'unità elettrica, la potenza massima di sistema non è cambiata.

Ci possiamo poi attendere un ulteriore lavoro di affinamento sull'assetto per migliorare l'esperienza di guida.

VEDI ANCHE

Tags