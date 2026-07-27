BMW prepara l'anti Classe G? Il render immagina il maxi fuoristrada del futuro

Da un po' di tempo si parla della possibilità che BMW possa decide di lanciare sul mercato un fuoristrada da mettere in diretta competizioni con la Mercedes Classe G. Non si sa molto, tranne che potrebbe arrivare tra il 2028 e il 2029. Pare che la casa di Monaco di Baviera potrebbe non essere sola perché anche Audi si starebbe muovendo in questa direzione per offrire un'alternativa al modello Mercedes.

L'eventuale rivale della Classe G di BMW non arriverebbe che prima di diversi anni, sempre che il progetto vengano confermato. Quindi, è ancora presto per capire come potrebbe essere. Tuttavia c'è chi ha voluto provare a immaginarsi le sue forme, partendo dalle proporzioni della Classe G e dal nuovo linguaggio di design Neue Klasse della casa di Monaco di Baviera. Il risultato è interessante ed è opera di Kelsonic che nel tempo ci ha abituati a proporre render di diversi modelli in arrivo.

Classe G di BMW render

Ecco come potrebbe essere la Classe G di BMW

A quanto si vede, le proporzioni sono quelle della Classe G ma con linee più pulite e raffinate. Come gli ultimi modelli BMW, anche questo si caratterizzerebbe per il frontale ''Neue Klasse''. Dunque, niente griglia doppio rene XXL ma una soluzione più discreta e minimalista. Il tutto, unito a fari a LED che presentano una firma luminosa simile a quello della iX3, permette di dare a questo fuoristrada un aspetto più moderno e accattivante rispetto a una Classe G. Sono presenti anche una piastra paramotore anteriore e ampie prese d'aria, che potrebbero servire a raffreddare il motore, magari il possente V8 di BMW che sarebbe l'ideale per una vettura del genere.

Altri elementi di rilevo del render sono gli ampi passaruota, cerchi neri e pneumatici all-terrain. Possiamo anche notare la presenza di barre sul tetto, mentre dietro sono visibili gruppi ottici sottili a LED e un supporto per la ruota di scorta.

BMW pensa a un fuoristrada

Le prime indiscrezioni su un veicolo di questo tipo, risalgono a quasi un anno fa. All'epoca, però, la casa automobilistica non volle commentare queste voci. Successivamente, all'inizio dell'anno, il responsabile di BMW M, Frank van Meel, aveva espresso interesse per prodotti fuoristrada a marchio M, alimentando le speranze di un veicolo in grado di competere con la Classe G e non solo.

Si parla del 2028/2029 ma per il momento nulla è confermato. Ne sapremo di più nel corso del tempo.

Fonte render: Kelsonic

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