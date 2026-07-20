Da Concept C a vero off-road: l’idea Audi prende forma, ma per adesso è solo un rendering

Audi potrebbe ampliare la propria offerta con un SUV pensato per affrontare per affrontare il vero off-road e non un modello a ruote alte, ma più urbano

Un progetto che guarda oltre la tradizione

Dopo aver confermato che la Concept C (guarda Audi Concept C) avrebbe influenzato il linguaggio stilistico della sua prossima gamma, il costruttore tedesco sembra valutare anche un esemplare con autentiche doti da fuoristrada. L'obiettivo sarebbe inserirsi in un segmento finora inesplorato per il marchio, andando a confrontarsi con la Mercedes-Benz Classe G.

Audi 4x4 by Kolesa: il rendering indipendente immagina un nuovo modello off-road

Il rendering immagina il design definitivo

Naturalmente, la notizia che circola da qualche tempo ha dato il via a una serie di ipotesi sullo stile del SUV e numerosi web designer hanno voluto dare la loro interpretazione. Tra loro troviamo anche la firma di Nikita Chuyko, che ha immaginato il 4x4 di Ingolstadt per il gruppo di Kolesa (guarda la homepage di Kolesa). L’autore interpreta il nuovo corso stilistico inaugurato dalla Nuvolari (guarda Audi Nuvolari),primo modello realizzato da Audi con la forte impronta derivata da Concept C.

Il risultato propone un veicolo dalle proporzioni robuste, con un frontale caratterizzato da gruppi ottici a LED molto sottili, una griglia dal disegno squadrato e prese d'aria ben evidenti. Il look include inoltre un paraurti massiccio, protezioni inferiori e grandi cerchi equipaggiati con pneumatici all-terrain, elementi che rafforzano l'immagine da vero veicolo off-road. Anche dietro, ci sono farti a LED e un estrattore d’aria, piuttosto inusuale per il genere di veicolo.

Audi 4x4 by Kolesa: il fuoristrada si ispira allo stile di Concept C dei quattro anelli

Tecnica condivisa e nuove motorizzazioni

Se il progetto Audi dovesse arrivare alla produzione, potrebbe sfruttare la piattaforma sviluppata insieme a Scout, soluzione che consentirebbe di offrire varianti completamente elettriche e versioni dotate di range extender. Questa architettura permetterebbe inoltre di mantenere componenti dedicate all'utilizzo sui fondi più difficili, come un'elevata altezza da terra e sistemi specifici per la guida in fuoristrada.

Audi 4x4 by Kolesa: il primo esempio derivato da Concept C è la Nuvolari

Un'ipotesi che apre nuovi scenari

Al momento non esistono conferme sul debutto di un modello di questo tipo, ma le dichiarazioni della Casa e le ricostruzioni digitali suggeriscono che il marchio stia esplorando nuove opportunità. Qualora il progetto venisse approvato, Audi entrerebbe in un segmento in crescita con una proposta in grado di coniugare stile moderno, capacità in fuoristrada e tecnologie di ultima generazione. Voi cosa ne dite?

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