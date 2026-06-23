Audi A3: la quarta generazione si aggiorna con più tecnologia in abitacolo e nuovi ADAS

Era il 1996. Audi lanciava la prima generazione dell’A3 con la quale nasceva il segmento delle compatte premium. Sono passati trent’anni e l’A3 arriva alla quarta generazione che riceve un importante aggiornamento tra gli interni completamente rinnovati e una gamma di sistemi di assistenza alla guida inedita per la categoria. L'arrivo nelle concessionarie italiane è previsto per ottobre 2026, nelle carrozzerie Sportback, Sedan e allstreet, con prezzi a partire da 33.100 euro per la Sportback.

Come cambia l’abitacolo

Nuova Audi A3, l'abitacolo

La novità più rilevante per chi salirà a bordo della nuova A3 è l'Audi digital stage, composto dall'Audi virtual cockpit da 11,9'' e dal display MMI da 12,8'' con un profilo curvo. L’idea di fondo di questa soluzione è che la forma arcuata “avvolga” il guidatore richiamando la forma della caratteristica calandra Audi.

Audi A3, il volante

La soluzione, già introdotta su Audi Q6 e-tron e adottata dalla nuova Q3, entra ora di serie sin dal primo livello di allestimento della A3. C’è anche un inserto decorativo che si estende dai pannelli degli sportelli alla plancia ed è disponibile nelle finiture fibra di carbonio, microfibra Dinamica e due varianti in tessuto.

Audi A3, il display MMI

L'interfaccia del sistema MMI riceve le nuove grafiche introdotte dalla Q3. Le icone delle applicazioni sono più grandi e riconoscibili, gli sfondi chiari per migliorare la leggibilità e la funzione drag and drop per personalizzare la schermata. La console centrale ridisegnata ospita un vano per smartphone orientato verso il conducente con ricarica induttiva a 25 W. Il volante, disponibile in tre configurazioni, adotta comandi sulle razze a gestione parzialmente fisica anziché interamente touch.

ADAS e funzioni remote

Audi A3, la versione Sportback

Dai modelli di classe superiore la nuova A3 riceve anche l'assistente adattivo alla guida evoluto, operativo fino a 210 km/h, con cambio corsia assistito, novità per il segmento, la funzione che, quando il veicolo non si ferma completamente in tempo al semaforo, frena autonomamente quando il semaforo è rosso e riparte da solo allo scattare del verde. Questo è possibile grazie all'integrazione con i dati del traffico online, regolando la velocità e adeguandosi all'andatura media degli altri veicoli, anche su strade prive di segnaletica orizzontale.

Audi A3, il design

Per le manovre di parcheggio, quattro telecamere grandangolari restituiscono una vista 3D a 360° dell'area circostante sull'MMI, con visuali selezionabili e linee guida per l'orientamento. L'ausilio al parcheggio con machine learning, già visto sulla Q3, consente di memorizzare fino a cinque manovre personalizzate ed eseguirle poi in autonomia. Il remote parking pilot estende il controllo fuori dall'abitacolo tramite app myAudi, anche senza che la vettura sia previamente passata davanti all'area di sosta.

Audi A3, le novità della quarta generazione

L'app myAudi permette anche di verificare la posizione dell'auto sulla mappa, lo stato del freno di stazionamento, così come quello di luci, portiere e finestrini. Dalla stessa app è accessibile una panoramica completa del chilometraggio, del livello del carburante, dell’autonomia residua della batteria, della pressione degli pneumatici, del livello dell’olio e delle scadenze dell’intervallo di manutenzione, con la possibilità di gestire da remoto sia il riscaldamento ausiliario sia la chiusura e l’apertura delle porte.

La gamma motori

Audi A3, la versione e-hybrid

La nuova Audi A3 è disponibile con motori TFSI e TDI da 116 a 150 CV e con la versione e-hybrid plug-in in due potenze, 204 e 272 CV. Quest'ultima raggiunge un'autonomia dichiarata nel ciclo combinato WLTP fino a 143 km e si ricarica in corrente continua dal 10 all'80% in circa trenta minuti. La capacità di traino cresce a 1.700 kg, trecento in più rispetto al passato. I prezzi della e-hybrid partono da 44.600 euro.

Nelle versioni sportive la S3 monta un quattro cilindri 2.0 TFSI da 333 CV, mentre la RS3 può contare sul celebre cinque cilindri 2.5 TFSI da 400 CV. Entrambe adottano la trazione integrale quattro con torque splitter per la distribuzione attiva e totalmente variabile della spinta tra le ruote posteriori. Le due sportive si riconoscono dal badge dedicato sul single frame e da una firma luminosa esclusiva. I prezzi partono da 57.250 euro per la S3 e da 71.500 euro per la RS3.

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 23/06/2026