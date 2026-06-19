Nuova Audi A6 Allroad: focus sul design in video

La nuova Audi A6 Allroad si mostra in video: scopri tutti i dettagli sul design della wagon pensata per la buona e la cattiva strada

Quando si parla di wagon pronte a tutto, Ingolstadt ha sempre giocato un ruolo a sé. A raccontare come è cambiata l'estetica della nuova Audi A6 Allroad ci pensa Camil Labanovich, responsabile del design degli esterni della Casa dei Quattro Anelli, che mette in chiaro un concetto semplice: l'obiettivo era unire l'eleganza classica della gamma con una reale attitudine all'avventura, senza però cadere in inutili eccessi.

Se guardi la vettura nella sua parte superiore, ritrovi le proporzioni slanciate e l'impostazione sportiva tipiche della A6 Avant. Le cose farsi interessanti quando sposti l'occhio verso il basso, dove le forme diventano più funzionali e votate all'off-road.

Nuova Audi A6 Allroad 2026, 3/4 dall'alto

Carrozzeria allargata e presenza su strada

La prima novità macroscopica, che balza all'occhio fin dal primo sguardo, riguarda le dimensioni. Per la prima volta nella storia di questo modello, la wagon tedesca adotta una carrozzeria allargata di ben 11 centimetri rispetto alla Avant convenzionale.

Se a questo aggiungi un assetto rialzato che incrementa la luce da terra, capisci subito come la vettura riesca a trasmettere una sensazione di maggiore solidità e presenza su strada, pur mantenendo un profilo decisamente sobrio.

Nel frontale spicca un paraurti sviluppato espressamente per la Allroad, caratterizzato da prese d'aria laterali più alte e da una griglia singleframe con un disegno interno specifico, completata da un elemento di protezione inferiore.

Se ti avvicini, noterai che molti dettagli geometrici sono esplicitamente ispirati alla forma dell'esagono, un elemento ricorrente scelto dai designer per sottolineare l'identità visiva del modello.

Grandi ruote e passaruota muscolosi

Passando alla vista laterale, l'attenzione viene catturata inevitabilmente dai passaruota molto pronunciati e dalle nuove minigonne, che accentuano l'aspetto robusto della fiancata. Un contributo importante alla dinamica e all'estetica arriva anche dai cerchi, che crescono di diametro rispetto al passato.

La gamma parte da 19 pollici e arriva fino a 21 pollici. Ruote di queste dimensioni non servono soltanto a riempire meglio i passaruota, ma offrono vantaggi tangibili anche in termini di precisione di guida.

Il posteriore è forse la prospettiva più riuscita, ed è non a caso la preferita dello stesso Labanovich. Da dietro riesci ad apprezzare appieno la larghezza dei parafanghi, che incorniciano un paraurti specifico arricchito da un diffusore evidente e da una protezione centrale inferiore che riprende il look del frontale.

Nuova Audi A6 Allroad 2026, l'interno

Tecnologia di bordo e illuminazione evoluta

Ti basta salire a bordo per accorgerti che l'anima fuoristradistica non compromette minimamente l'impostazione premium dell'abitacolo. L'elemento dominante della plancia è il grande display panoramico curvo, che integra in un unico blocco visivo il Virtual Cockpit dedicato al guidatore e lo schermo centrale per la gestione dell'infotainment.

Come su ogni vettura di questo livello, la tecnologia legata ai gruppi ottici gioca un ruolo centrale. Sulla nuova A6 Allroad trovi i fari digitali Matrix LED all'anteriore, capaci di adattare il fascio luminoso in tempo reale, mentre al posteriore debuttano i gruppi ottici OLED di seconda generazione.

Una dotazione tecnica pensata per confermare la natura versatile della vettura: un'auto capace di viaggiare nel massimo comfort in autostrada senza tirarsi indietro quando decidi di abbandonare le strade battute.

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