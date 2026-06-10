Audi Nuvolari, la supercar da 1.001 CV intercettata in pista al Nürburgring

Audi Nuvolari ha fatto da pochi giorni il suo debutto ufficiale. Si tratta di una supercar derivata tecnicamente dalla Lamboghini Temerario che alla fine sarà prodotta in 499 esemplari. Le prime consegne sono attese nel corso del 2027. La vettura è stata presentata in occasione del Gran Premio di Monaco, con la casa dei 4 anelli che ha mostrato un prototipo quasi definitivo. Ora, un nuovo prototipo è stato avvistato al Nürburgring, intento a effettuare una sessione di test. Del resto, le curve dell'inferno verde sono il luogo ideale dove mettere alla frusta la meccanica e soprattutto mettere a punto l'assetto di un'auto ad altissime prestazioni.

Audi Nuvolari in pista

La nuova Audi Nuvolari appare camuffata ma le immagini chiariscono che la vettura di produzione sarà davvero del tutto simile al prototipo svelato la scorsa settimana.

1.001 CV per divertirsi

Lo sviluppo sta quindi andando avanti in vista delle consegne previste per il prossimo anno. La nuova Nuvolari è un modello molto interessante anche perché introduce il nuovo linguaggio di design della casa automobilistica, frutto del lavoro del nuovo responsabile del design Massimo Frascella.

Audi Nuvolari in pista

Le specifiche tecniche sono davvero molto interessanti e fanno capire che sarà decisamente divertente da guida, soprattutto in pista. Il cuore pulsante è un powertrain composto da un motore V8 biturbo di 4 litri di cilindrata da 800 CV e 730 Nm di coppia abbinato a tre motori elettrici, tutti da 150 CV. Complessivamente, a disposizione ci sono 1.001 CV. C'è anche una batteria da 7,3 kWh. Le prestazioni? Ovviamente elevatissime dato che si parla di una velocità massima di 350 km/h e di un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi. Due motori elettrici sono presenti sull'asse anteriore e questo permette di arrivare a disporre della trazione integrale.

L'aerodinamica è molto raffinata e le foto spia al Nürburgring permettono proprio di osservare l'alettone posteriore attivo con tre diverse posizioni. In quella che permette la massima deportanza, la vettura può contare su di un carico aerodinamico di 400 kg. Tutta l'esuberanza della nuova Audi Nuvolari sarà gestita da un impianto frenante derivato dalla Formula 1 che può contare su dischi carboceramici.

Audi Nuvolari in pista

Insomma, una supercar davvero esclusiva che offrirà davvero tantissima tecnologia. Sicuramente di questo modello ci sarà modo di parlarne ancora in futuro, man mano che si avvicinerà il momento del suo arrivo su strada.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/06/2026