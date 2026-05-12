Audi Q9, svelati gli interni del maxi SUV: tanto spazio e tecnologia

La nuova Audi Q9 debutterà il 29 luglio e promette lusso, spazio e comfort ai massimi livelli con configurazioni a 6 o 7 posti

Da tempo si parla dell'arrivo della nuova Audi Q9, un maxi SUV in grado di poter ospitare a bordo fino a 7 passeggeri. Finalmente la casa dei 4 anelli ha voluto raccontare qualcosa di più di questa vettura, condividendo alcune prime foto ufficiali. In particolare, Audi ci porta a bordo della Q9, anticipandoci diversi dettagli dell'abitacolo. Abbiamo anche una data per la presentazione di questo nuovo modello: il 29 luglio.

Audi Q9

6 o 7 posti e portiere automatiche

Audi Q9 è destinato a diventare il SUV top di gamma della casa dei 4 anelli, un modello nato per offrire non solo tanto spazio ma pure comfort, interni lussuosi e tanta tecnologia. Di serie, sarà proposto nella configurazione a 7 posti ma i clienti potranno richiedere la variante a 6 posti. Quest’ultima vede la seconda fila caratterizzata da due sedili singoli ventilati e regolabili elettricamente.

Invece, nella variante a 7 posti, la seconda fila è in grado di ospitare tre seggiolini per bambini affiancati. Audi ha reso più semplice l'accesso alla terza fila grazie alla funzione comfort entry che si può attivare attraverso l'infotainment o i pulsanti dedicati lungo i montanti. Si tratta di una funzione che permette l’inclinazione in avanti delle sedute. I sedili della seconda fila sono inoltre regolabili singolarmente, anche nell’inclinazione dello schienale.

Audi Q9

Sempre nell'ottica di rendere più agevole l'accesso all'abitacolo, la nuova Audi Q9 offrirà le portiere automatiche a gestione elettrica che sono attivabili da remoto attraverso l'app myAudi. Portiere che si caratterizzano per un ampio angolo di apertura di 90 gradi, a vantaggio dell’accessibilità. Nessun rischio di sbattere contro un ostacolo perché il sistema di monitoraggio degli ostacoli ne arresta il movimento qualora vengano rilevati persone od oggetti all’interno dell’area d’azione.

Lusso e tecnologia

Nuova Audi Q9 offrirà anche un ampio tetto panoramico, con una superficie di 1,5 metri quadrati che permette di esaltare ulteriormente lo spazio all'interno dell'abitacolo. Si può abbinare all'optional della funzione di trasparenza adattiva. La superficie elettrocromatica si opacizza riducendo così l’impatto della luce solare e dei raggi UV. C'è anche la funzione di illuminazione: sarà possibile scegliere tra 30 colori, grazie alla presenza di 84 micro LED “annegati” all’interno della superficie vetrata.

Audi Q9

Ovviamente non può mancare un impianto audio premium, in questo caso firmato Bang & Olufsen, caratterizzato dalla gestione 4D del suono, oltre a un sofisticato sistema d'illuminazione ambientale. Come da tradizione Audi, a disposizione molteplici possibilità di personalizzazione tra cui rivestimenti in lana di alpaca o in pelle Nappa, gli inserti in frassino naturale a grana fine o in carbonio.

Ovviamente a bordo non può mancare la tecnologia grazie alla presenza di ampi schermi per il quadro strumenti e l'infotainment. Anche il passeggero anteriore potrà disporre di un proprio display da cui accedere a diverse funzioni legate all'intrattenimento. C'è anche il pad per la ricarica wireless degli smartphone.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/05/2026