Nuova Audi RS6 sta arrivando e mette nel mirino la BMW M5

Il debutto è atteso entro la fine del 2026 e sotto al cofano potrebbe esserci un V8 ibrido Plug-in

Audi punta ad alzare ulteriormente l'asticella delle prestazioni, preparando il lancio della nuova RS6 che mette nel mirino la BMW M5. Una data per la presentazione ancora non è stata comunicata ma possiamo attenderci un debutto entro l'anno. Che cosa sta arrivando esattamente? Nuove foto spia mostrano la nuova sportiva intenta a effettuare i classici test su strada nei dintorni del Nürburgring. Ovviamente la carrozzeria appare ancora ampiamente camuffata. Al di sotto delle pellicole, però, le forme sono oramai quelle definitive e possiamo già osservare diverse cose.

Audi RS6

Look aggressivo

Nuova Audi RS6 si caratterizzerà per un body kit dedicato. Possiamo ad esempio notare un frontale caratterizzato dalla presenza di un paraurti molto elaborato su cui sono presenti prese d'aria di dimensioni generose. Presenti pure la griglia esagonale con una trama diamantata e un nuovo splitter. Di profilo possiamo poi osservare la presenza di minigonne sportive e soprattutto di sfoghi per l'aria dietro ai parafanghi anteriori. La sportiva adotta cerchi in lega di grandi dimensioni da cui è possibile osservare un impianto frenante maggiorato.

Spostandoci invece al posteriore, all'estremità del baule troviamo un piccolo spoiler. Non manca nemmeno un nuovo paraurti e un generoso diffusore. Tutte queste modifiche contribuiranno anche a rendere molto più aggressivo l'aspetto della nuova Audi RS6. L'abitacolo non si vede ma verosimilmente troveremo l'Audi Digital Stage composto da un quadro strumenti digitale da 11,9 pollici, un sistema di infotainment da 14,5 pollici e, optional, un display da 10,9 pollici per il passeggero anteriore. Trattandosi di un'auto sportiva la dotazione di serie dovrebbe includere anche sedili sportivi, rivestimenti dedicati e forse anche grafiche specifiche per strumentazione e infotainment.

Audi RS6

Motore

Cosa troveremo sotto al cofano? Dovrebbe esserci un powertrain ibrido Plug-in. Non il V6 che ha fatto la sua comparsa sulla nuova RS5, perché diverse indiscrezioni affermano che Audi abbia scelto un V8. Sempre alcune indiscrezioni parlano di una potenza di oltre 700 CV. Insomma, una sportiva davvero molto interessante che oltre che berlina sarà proposta pure in versione station wagon come hanno già mostrato diverse passate foto spia.

Foto spia: CarScoops

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/04/2026