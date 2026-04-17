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Audi RS 3: e se il motore 5 cilindri fosse salvato in Europa dall'ibrido?

Avatar di Filippo Vendrame, il 17/04/26

1 ora fa - Il 5 cilindri potrebbe diventare ibrido per sopravvivere in Europa

L'attuale 5 cilindri Audi non rispetta lo standard Euro 7

Il motore 5 cilindri ''EA855'' 2.5 TFSI di Audi che oggi troviamo sulla RS 3 è in grado di erogare una potenza di 400 CV. Come sappiamo, entro la fine del 2026 saluterà l'Europa in quanto non è conforme alle nuove normative Euro 7 e adeguarlo costerebbe troppo. Si potrebbe fare ovviamente, ma il lavoro, economicamente parlando, non sarebbe giustificabile visto che tale unità oltre che sulla RS 3 di Audi la troviamo solo sulla Cupra Formentor VZ5. Il recente lancio della RS 3 Competition Limited è stato visto poi come un potenziale canto del cigno per questo motore.

Rendere conforme l'unità a 5 cilindri richiederebbe diverse modifiche tecniche, troppo onerose visti i bassi numeri di vendita dei modelli dotati di questa motorizzazione.

Audi RS3

E se con l'ibrido...

Sembrerebbe un discorso chiuso, oppure no? Parlando con i colleghi di Autocar, Rolf Michl, responsabile di Audi Sport, Audi potrebbe puntare sull'ibrido per mantenere in vendita il 5 cilindri in Europa.

Siamo aperti a ogni possibilità. Continueremo a riflettere su come realizzarlo. Posso dirvi che stiamo ancora valutando diverse possibilità tecnologiche. In fin dei conti, la cosa più importante è offrire la massima esperienza di guida emozionante per il segmento delle auto compatte. Siamo perfettamente consapevoli del DNA di un motore a cinque cilindri e siamo aperti a ogni possibilità.

Parole che lascerebbero aperto un piccolo spiraglio sulla possibilità che la casa dei 4 anelli possa riuscire a mantenere in vita il 5 cilindri molto apprezzato dai clienti sul mercato europeo anche in vista dell'arrivo delle nuove normative Euro 7. Non rimane che attendere. Per il momento sappiamo che il 5 cilindri dovrebbe sparire entro la fine dell'anno. Vedremo se Audi ci farà una qualche sorpresa che renderebbe felici molti clienti. In ogni caso, anche se il 2.5 TFSI dovesse andare in pensione, non sparirà davvero del tutto perché continuerà a essere proposto su alcuni mercati fuori dell'Europa dove le normative sulle emissioni sono meno stringenti.

Fonte: Autocar

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/04/2026
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audiaudi rs3
Listino Audi A3 Sportback
AllestimentoCV / KwPrezzo
A3 Sportback 30 TFSI 116 / 8530.650 €
A3 Sportback 30 TDI 116 / 8531.800 €
A3 Sportback 30 TFSI S tronic 116 / 8532.850 €
A3 Sportback 30 TFSI Business 116 / 8533.150 €
A3 Sportback 30 TDI Business 116 / 8534.300 €
A3 Sportback 30 TFSI S tronic Business 116 / 8535.350 €
A3 Sportback 30 TFSI Business Advanced 116 / 8535.650 €
A3 Sportback 30 TDI Business Advanced 116 / 8536.800 €
A3 Sportback 35 TFSI S tronic Business 150 / 11037.250 €
A3 Sportback 30 TFSI S tronic Business Advanced 116 / 8537.850 €
A3 Sportback 30 TFSI S line edition 116 / 8538.150 €
A3 Sportback 35 TDI S tronic Business 150 / 11038.300 €
A3 Sportback 30 TDI S line edition 116 / 8539.300 €
A3 Sportback 35 TFSI S tronic Business Advanced 150 / 11039.750 €
A3 Sportback 30 TFSI S tronic S line edition 116 / 8540.350 €
A3 Sportback 35 TDI S tronic Business Advanced 150 / 11040.800 €
A3 Sportback 35 TFSI S tronic S line edition 150 / 11042.250 €
A3 Sportback 35 TDI S tronic S line edition 150 / 11043.300 €
A3 Sportback 40 TFSI e S tronic Business 150 / 11048.400 €
A3 Sportback 40 TFSI e S tronic Business Advanced 150 / 11050.900 €
A3 Sportback 45 TFSI e S tronic S line edition 177 / 13052.500 €
A3 Sportback S3 333 / 24557.850 €
A3 Sportback S3 sport attitude 333 / 24562.850 €
A3 Sportback RS3 400 / 29466.000 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Audi A3 Sportback visita la pagina della scheda di listino.

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