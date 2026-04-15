La nuova Audi RS Q6 e-tron si prepara al Nürburgring: foto spia e cosa sappiamo

Audi RS Q6 Sportback e-tron si è fatta nuovamente vedere al Nürburgring in vista di un possibile debutto entro la fine dell'anno. Modello che andrà a posizionarsi al di sopra della SQ6 Sportback, offrendo un body kit dedicato e maggiori prestazioni. La versione RS dovrebbe essere disponibile anche per la Q6 e-tron. Tornando alle foto spia di CarScoops, il muletto presenta ancora un ampio camuffamento da cui traspaiono comunque una serie di modifiche che renderanno il look della vettura più aggressivo.

Possiamo infatti notare un frontale caratterizzato dalla presenza di un paraurti più elaborato con nuove prese d'aria e una griglia inferiore con trama a nido d'ape. Di profilo si vedono invece cechi di più grandi dimensioni che permettono di far intravedere un impianto frenante maggiorato. Al posteriore, invece, troviamo un paraurti rivisto e soprattutto un più evidente diffusore sportivo.

Audi RS Q6 Sportback e-tron

L'abitacolo non si vede ma non dovrebbero arrivare grandi novità. Salendo a bordo ci sarà sempre l'Audi Digital Stage con un quadro strumenti digitale da 11,9 pollici, un sistema di infotainment da 14,5 pollici e un display per il passeggero anteriore da 10,9 pollici. Data la natura più sportiva di questo modello, probabilmente si saranno elementi dedicati come nuovi rivestimenti, sedili sportivi e una grafica dedicata per strumentazione e infotainment.

Crescono le prestazioni

Audi Q6 e-tron e la versione Sportback, poggiano sulla piattaforma PPE sviluppata in collaborazione con Porsche che la usa su modelli come la Macan elettrica. Ancora non ci sono dettagli sulla motorizzazione di Audi RS Q6 Sportback e-tron ma verosimilmente avremo due motori elettrici e un pacco batteria da circa 100 kWh. La potenza, però, sarà superiore a quella della SQ6 che già offre 380 kW (517 CV). C'è chi scommette sull'arrivo del powertrain che oggi è disponibile sulla Porsche Macan Turbo Electric. Se fosse davvero così, a disposizione ci sarebbero ben 470 kW (639 CV) che garantirebbero prestazioni quasi da supercar dato che il SUV Porsche è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi. Non rimane quindi che attendere novità sullo sviluppo della nuova Audi RS Q6 e-tron per saperne di più.

Foto spia: CarScoops

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/04/2026