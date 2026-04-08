Berline sportive

Nuova Audi RS 5 è in vendita. 5 motivi che la rendono (molto) speciale

Avatar di Lorenzo Centenari, il 08/04/26

1 ora fa - Ordini aperti da aprile, consegne a giugno. Berlina e Avant (ovviamente)

Ordini aperti da aprile, consegne a giugno, prezzi da 111.100 euro. Berlina e Avant (ovviamente). Ricapitoliamo le sue proprietà

Nuova RS 5 è il momento in cui Audi Sport decide che il futuro può anche essere elettrificato, purché continui a spingerti nella schiena come un martello pneumatico. Prima RS plug‑in della storia, erede diretta della RS 4, e già con l’aria di chi non chiede permesso per entrare.

Nuova Audi RS 5, prima RS ''alla spina'' di sempre

La notizia è che gli ordini sono ufficialmente aperti e che le consegne in concessionaria sono previste da giugno 2026. Per rinfrescarti la memoria, ecco 5 motivi per cui è (molto) speciale.

1) È la prima RS ibrida ''alla spina''

Sotto il cofano, il V6 2.9 biturbo da 510 CV stringe la mano a un motore elettrico da 177 CV. Risultato: 639 CV, 825 Nm, e lo 0‑100 in 3,6 secondi. La diplomazia non abita qui.

2) La trazione quattro diventa… telepatica

Differenziale centrale autobloccante con precarico, torque vectoring elettromeccanico che lavora in 15 millisecondi (un decimo di battito di ciglia). Tradotto: l’auto sa già cosa vuoi fare, prima che tu lo faccia. E ti ci accompagna, con sovrasterzo su richiesta.

Audi RS 5 con torque vectoring di un altro pianeta

3) Telaio RS: rigidità, valvole doppie e freni da superbike

Scocca più rigida del 10%, assali Audi Sport, ammortizzatori a doppia valvola. Se vuoi esagerare, ci sono i carboceramici da 440 mm. Perché fermarsi è importante quasi quanto andare forte.

4) Modalità RS che sembrano cheat code

Arrivano RS torque rear (per chi ama il fumo), RS Sport (per chi ama i numeri), e RS individual (per chi ama perdere ore a configurare tutto). E sì: puoi anche ricaricare la batteria in movimento con la funzione Battery Charge. La RS 5 non vuole fermarsi mai.

5) Look da cattiva vera

Carreggiate allargate fino a +93 mm, blister quattro, estrattore racing, scarico centrale RS. Se vuoi esagerare, c’è il pack carbonio (anche camouflage opaco). Dentro, Virtual Cockpit in modalità “pilota col casco”.

Nuova Audi RS 5: l'abitacolo super sportivo

Berlina o Avant? Scegli l'arma

Torna la berlina dopo vent’anni, affiancata dalla sempreverde Avant. Versioni standard o performance, fino a 285 km/h, sedili Plus ventilati e massaggianti, cerchi da 21'', OLED posteriori e tutto ciò che serve per sentirsi un pilota… con famiglia.

Nuova Audi RS 5 in carrozzeria berlina o station wagon Avant

I prezzi? Non c'è che da chiedere (e da fare un mutuo):

  • RS 5: da 111.100 euro
  • RS 5 performance: da 121.100 euro
  • RS 5 Avant: da 113.500 euro
  • RS 5 Avant performance: da 123.500 euro
     

Il futuro secondo Audi Sport è qui. E fa un rumore bellissimo.

VEDI ANCHE
Nuova Audi A2 e-tron, test su strada vicino a Torino: foto spia e anticipazioni
Stop vendite motore Audi 5 cilindri nel 2026. Ma solo in Europa
Addio a un motore Audi leggendario e indovina chi paga il conto
Audi ed Enel insieme per la ricarica casalinga delle auto: tutte le offerte
Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/04/2026
Tags
audiberline sportive
Listino Audi A5
AllestimentoCV / KwPrezzo
A5 TFSI 110 kW S tronic Business 150 / 11048.150 €
A5 TFSI 110 kW S tronic Business Advanced 150 / 11052.550 €
A5 TFSI 150 kW S tronic Business 204 / 15054.850 €
A5 TDI 150 kW S tronic Business 204 / 15054.850 €
A5 TFSI 110 kW S tronic S line edition 150 / 11054.950 €
A5 TDI 150 kW quattro S tronic Business 204 / 15057.450 €
A5 TFSI 150kW quattro S tronic Business 204 / 15057.450 €
A5 TDI 150 kW S tronic Business Advanced 204 / 15059.250 €
A5 TFSI 150 kW S tronic Business Advanced 204 / 15059.250 €
A5 TFSI 150 kW S trnic S line edition 204 / 15061.650 €
A5 TDI 150 kW S tronic S line edition 204 / 15061.650 €
A5 TDI 150 kW quattro S tronic Business Advanced 204 / 15061.850 €
A5 TFSI 150kW quattro S tronic Business Advanced 204 / 15061.850 €
A5 TFSI 150kW quattro S tronic S line editon 204 / 15064.250 €
A5 TDI 150 kW quattro S tronic S line edition 204 / 15064.250 €
A5 S5 367 / 27083.200 €
A5 S5 Sport Attitude 367 / 27093.200 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Audi A5 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Audi A5
Logo Audi
Audi
Vedi anche