Nuova Audi RS 5 è in vendita. 5 motivi che la rendono (molto) speciale

Nuova RS 5 è il momento in cui Audi Sport decide che il futuro può anche essere elettrificato, purché continui a spingerti nella schiena come un martello pneumatico. Prima RS plug‑in della storia, erede diretta della RS 4, e già con l’aria di chi non chiede permesso per entrare.

Nuova Audi RS 5, prima RS ''alla spina'' di sempre

La notizia è che gli ordini sono ufficialmente aperti e che le consegne in concessionaria sono previste da giugno 2026. Per rinfrescarti la memoria, ecco 5 motivi per cui è (molto) speciale.

1) È la prima RS ibrida ''alla spina''

Sotto il cofano, il V6 2.9 biturbo da 510 CV stringe la mano a un motore elettrico da 177 CV. Risultato: 639 CV, 825 Nm, e lo 0‑100 in 3,6 secondi. La diplomazia non abita qui.

2) La trazione quattro diventa… telepatica

Differenziale centrale autobloccante con precarico, torque vectoring elettromeccanico che lavora in 15 millisecondi (un decimo di battito di ciglia). Tradotto: l’auto sa già cosa vuoi fare, prima che tu lo faccia. E ti ci accompagna, con sovrasterzo su richiesta.

Audi RS 5 con torque vectoring di un altro pianeta

3) Telaio RS: rigidità, valvole doppie e freni da superbike

Scocca più rigida del 10%, assali Audi Sport, ammortizzatori a doppia valvola. Se vuoi esagerare, ci sono i carboceramici da 440 mm. Perché fermarsi è importante quasi quanto andare forte.

4) Modalità RS che sembrano cheat code

Arrivano RS torque rear (per chi ama il fumo), RS Sport (per chi ama i numeri), e RS individual (per chi ama perdere ore a configurare tutto). E sì: puoi anche ricaricare la batteria in movimento con la funzione Battery Charge. La RS 5 non vuole fermarsi mai.

5) Look da cattiva vera

Carreggiate allargate fino a +93 mm, blister quattro, estrattore racing, scarico centrale RS. Se vuoi esagerare, c’è il pack carbonio (anche camouflage opaco). Dentro, Virtual Cockpit in modalità “pilota col casco”.

Nuova Audi RS 5: l'abitacolo super sportivo

Berlina o Avant? Scegli l'arma

Torna la berlina dopo vent’anni, affiancata dalla sempreverde Avant. Versioni standard o performance, fino a 285 km/h, sedili Plus ventilati e massaggianti, cerchi da 21'', OLED posteriori e tutto ciò che serve per sentirsi un pilota… con famiglia.

Nuova Audi RS 5 in carrozzeria berlina o station wagon Avant

I prezzi? Non c'è che da chiedere (e da fare un mutuo):

RS 5 : da 111.100 euro

: da RS 5 performance : da 121.100 euro

: da RS 5 Avant : da 113.500 euro

: da RS 5 Avant performance: da 123.500 euro



Il futuro secondo Audi Sport è qui. E fa un rumore bellissimo.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/04/2026