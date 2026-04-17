Audi 6 cilindri, oltre 100 anni di storia: dalla prima Typ M alla RS 5

Il 6 cilindri è un motore importante per Audi che da oltre un secolo è presente sulle sue vetture. Motorizzazione che rappresenta perfettamente il DNA della casa dei 4 anelli offrendo reattività ai bassi, generosa coppia, propensione agli alti regimi e dimensioni compatte. Nel corso del tempo, tale propulsore ha spaziato dall’alimentazione benzina al diesel, dalla sovralimentazione mediante compressore volumetrico all’utilizzo di due turbine, dalla trazione posteriore a quella anteriore o integrale.

Oggi, l'ultima evoluzione è rappresentata dalla nuova gamma V6, una famiglia di propulsori caratterizzata da diversi livelli di elettrificazione e potenze da 299 a 639 CV.

Audi 6 cilindri - 100 anni di storia

Un po' di storia

La prima Audi a 6 cilindri della storia è la Typ M (1924–1927). Con una cilindrata di 4,7 litri, il propulsore era in grado di erogare 70 CV. Con questa vettura a trazione posteriore August Horch, fondatore dell’omonimo Brand e di Audi, voleva dimostrare come il Marchio fosse pronto per competere con Mercedes.

Altra 6 cilindri molto importante per la storia del marchio tedesco è stata la Front UW 225 (1934–1938) che disponeva di un motore di 2,3 litri abbinato alla trazione anteriore, una soluzione tecnica all'epoca avveniristica. Venendo a tempi più recenti, tra le 6 cilindri più significative per Audi, la 100 C4 con un V6 nato con testate a 2 valvole per cilindro e successivamente evoluto nella configurazione a 5 valvole per cilindro. Unità proposta nelle varianti 2.6 da 150 CV e 2.8 da 174 CV.

Audi 6 cilindri - 100 anni di storia

Non possiamo non ricordare il V6 3.0 TDI di Audi A6 del 2004-2018, offerto con potenze da 225 a 326 CV. Oppure, il V6 3.0 TFSI di Audi S4 (2009-2016) in grado di erogare 333 CV. Nel 2026 ha fatto il suo debutto su Audi A6 e Q5 il nuovo V6 3.0 TDI dotato della tecnologia Mild Hybrid. Si tratta di una motorizzazione in grado di erogare 299 CV.

Audi 6 cilindri - 100 anni di storia

E veniamo alla più recente Audi RS 5, la prima RS dotata di un powertrain ibrodo Plug-in. Il cuore pulsante di questa sportiva è composto da un V6 2.9 TFSI biturbo abbinato ad un motore elettrico da 177 CV integrato nel cambio tiptronic a otto rapporti. Con una coppia massima di 600 Nm e una potenza di 510 CV, il V6 2.9 TFSI può contare su ben 60 CV in più rispetto alla precedente generazione. Grazie all’interazione con l'unità elettrica, Audi RS 5 può contare su di una potenza massima complessiva di 639 CV e una coppia di 825 Nm per le massime prestazioni e grande divertimento.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/04/2026