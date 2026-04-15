Audi accelera in Cina: sul tavolo una nuova ammiraglia elettrica per ampliare la gamma

Audi amplia i piani in partnership con SAIC: dopo E5 e lo sport utility E7X è in sviluppo una nuova maxi berlina sportiva di lusso

L’espansione di Audi in Cina prosegue con un nuovo capitolo. Il costruttore tedesco ha confermato che la collaborazione con SAIC porterà presto al debutto di un terzo modello dedicato al mercato cinese.

Strategia asiatica in crescita

Dopo la E5 Sportback, già lanciata (guarda Audi E5 Sportback), e la E7X (guarda Audi E7X), prevista nei prossimi mesi, il marchio continua a investire in una gamma specifica. La scelta di creare il brand AUDI, senza i quattro anelli, ha fatto molto discutere, ma mostra quanto l’area asiatica sia diventata centrale nelle strategie globali del gruppo.

AUDI in Cina: in arrivo un terzo modello dopo E5 Spprtback e E7X (nella foto)

Le parole del manager e il nuovo progetto

Durante un evento a Pechino, il responsabile della joint venture, Fermin Soneira, ha confermato alla stampa tedesca che “la terza vettura è già in fase di sviluppo” (leggi l’intervista con la Reuters). Il manager ha spiegato che si tratterà di una maxi berlina sportiva destinata alla fascia alta del mercato, senza però anticipare ulteriori dettagli tecnici o commerciali.

L’accordo tra le parti punta quindi ad ampliare la presenza premium del marchio in un segmento sempre più competitivo, dove design, tecnologia e autonomia rappresentano fattori decisivi per i clienti locali.

AUDI in Cina: gli interni della E5 Sportback

Piattaforme elettriche e concorrenza

Parallelamente, tramite la joint venture FAW, la casa tedesca ha appena presentato la A6L e-tron, versione a passo lungo destinata alla produzione locale. Il modello utilizza la Premium Platform Electric (PPE) con architettura a 800 volt. Ma intanto la concorrenza cresce rapidamente e anche i prezzi restano sotto pressione.

AUDI in Cina: il SUV elettrico E7X con potenza di 402 o 671 CV

Lo sconto imprevisto

Sebbene la collaborazione con SAIC si stia espandendo, sta attraversando alcune difficoltà iniziali. Quando sono stati aperti gli ordini per la E5 Sportback, Audi si è assicurata circa dieci mila unità del modello a batterie.

Tuttavia, le vendite hanno iniziato a calare, con circa 6.500 unità vendute da gennaio, in parte a causa del ritiro di alcuni incentivi governativi. Questo calo ha costretto AUDI a ridurre i prezzi fino a 3.700 euro. La nuova E7X, SUV elettrico di grandi dimensioni, nella variante d’ingresso adotta un motore posteriore da 402 CV, mentre la versione superiore arriva a 671 CV con doppio propulsore e trazione integrale. Una sfida che conferma il peso strategico del mercato cinese per il futuro elettrico del marchio.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/04/2026