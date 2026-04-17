Audi RS Q5: in arrivo la prima RS su base Q5. Anticipazioni

Audi sembra intenzionata a colmare un annoso buco nella sua gamma. Secondo gli ultimi rumor, i muletti di una Audi RS Q5 avrebbero iniziato a sgranchirsi le gambe, per completare verso l'alto la famiglia del SUV Q5, che ora si ferma alla versione SQ5.

Non farti ingannare dal trucco

Secondo le fonti, rivelatori del nuovo modello sarebbero i parafanghi, ai quali sarebbero state applicate alla buona delle estensioni per coprire carreggiate decisamente più larghe rispetto alla Q5 standard.

E se sui muletti questa aggiunta pareva posticcia, sulla versione definitiva, puoi starne certo, troverai i classici parafanghi bombati in stile RS che renderanno il nuovo SUV di Ingolstadt aggressivo come pochi.

Dietro, niente finti scarichi cromati o soluzioni timide: sotto la targa spuntano due terminali ovali giganti, marchio di fabbrica del reparto RennSport. Aggiungici dischi freno forati grandi come pizze e prese d’aria anteriori che sembrano pronte a risucchiare piccoli volatili e avrai il quadro completo.

Audi, il motore V6 biturbo della RS5

Un cuore da 640 CV (con la spina)

Ma veniamo al sodo: cosa spingerà questo bestione? Dimentica il vecchio 3.0 litri della SQ5. Qui si fa sul serio ereditando il DNA della nuova RS5. Parliamo del V6 biturbo da 2,9 litri abbinato a un sistema Plug-in Hybrid.

La potenza? Tieniti forte: 640 CV e una coppia mostruosa di 825 Nm. Per farti capire, lo 0-100 km/h dovrebbe essere una pratica da sbrigare in circa 3,7 secondi. C'è però un ''ma'', ed è quello che la nuova RS Q5 potrebbe segnare sulla bilancia.

Essendo un’ibrida plug-in con una batteria da 22 kWh (che ti regala circa 80 km in elettrico), il peso vola verso l’alto. Se le proporzioni con la Serie 5 verranno rispettate, il SUV potrebbe stazzare circa 2.450 kg. Un peso massimo, insomma.

Audi RS Q5 erediterà la plancia digitale del resto della gamma

Derapate di famiglia

Per gestire tutta questa massa senza farti sentire su un traghetto, Audi butterà nel mix il meglio della tecnologia: differenziale centrale intelligente, torque vectoring elettro-meccanico al posteriore per eliminare il sottosterzo e, se saremo fortunati, anche la RS Torque Rear.

Sì, hai capito bene: la modalità drift su un SUV da famiglia. Ciliegina sulla torta? Il tasto Boost sul volante per avere il massimo della cattiveria per 10 secondi quando devi sorpassare o semplicemente vuoi farti spuntare un sorriso.

Dentro, l'ambiente sarà quello che già conosciamo sulla nuova generazione: un ''cinema'' digitale con schermo da 14,5 pollici e il Virtual Cockpit da 11,9. Ma con l'aggiunta di Alcantara a pioggia, sedili a guscio che ti abbracciano forte e quelle finiture rosse qui e là che ti ricordano che non sei su una Q5 qualunque. Il debutto è previsto tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2027.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/04/2026