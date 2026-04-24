Audi F1, c'è il nuovo "vice" di Binotto: Allan McNish è il nuovo Racing Director

La stagione di debutto dell'Audi in Formula 1 è a un punto di svolta sul piano dell'organigramma dopo che, nelle scorse settimane, la casa degli Anelli aveva incassato le dimissioni con effetto immediato del team principal Jonathan Wheatley e il conseguente ''doppio ruolo'' di Mattia Binotto. A partire da Miami, però, il manager e ingegnere italiano avrà di nuovo un braccio destro, una figura operativa sempre in pista anche in quei fine settimana in cui ci sarà la necessità di restare in fabbrica per monitorare gli sviluppi tecnici di macchina e power unit.

F1 2026: Nico Hulkenberg in pista | Foto: Audi

C'è Allan McNish come nuovo vice-capo Audi F1

Ingolstadt ha infatti ufficializzato nella giornata di venerdì l'aggiunta di un tassello fondamentale al proprio scacchiere: Allan McNish sarà da subito il nuovo Racing Director della scuderia. Il 56enne scozzese, tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans con un passato non troppo positivo da pilota di F1 con la Toyota (nel 2002), è infatti una figura storica dell'universo Audi, e ora assumerà la piena responsabilità delle operazioni in pista già a partire dal prossimo GP di Miami.

Un ruolo a 360 gradi sotto l'ala di Binotto

McNish non sarà un semplice coordinatore. Il suo raggio d'azione sarà vastissimo, coprendo tutto ciò che avviene tra il paddock e il muretto box. Il britannico si occuperà di coordinare gli ingegneri e la direzione sportiva della squadra, gestire i piloti - continuando anche come responsabile del programma giovani Audi - e interfacciandosi con i giornalisti e i partner tecnici e commerciali.

Una nomina che consolida l'organigramma che vede Mattia Binotto nel doppio ruolo di amministratore delegato e Team Principal, con McNish che fungerà da suo ''braccio operativo'' sul campo, forte comunque di una lunga esperienza come pilota, prima, e come team principal del team Audi in Formula E, poi. La sua profonda conoscenza della filosofia Audi, unita all'esperienza maturata nelle dinamiche dei GP, lo rende l'elemento ideale per gestire una squadra che sta ancora affrontando le sfide tipiche di una squadra al debutto (per quanto con una certa esperienza visto l'acquisto dello storico team Sauber).

Audi F1, le parole di Binotto e McNish

“È un privilegio assumere il ruolo di Racing Director - spiega McNish - per l’Audi F1 Team. Questo è un marchio che significa molto per me ed è un onore poter rappresentare Audi e i nostri partner sul palcoscenico più prestigioso dell’automobilismo. Si tratta di una sfida entusiasmante in un momento cruciale della storia di Audi e della Formula 1, e non vedo l’ora di contribuire in modo ancora più diretto alle nostre prestazioni in pista. Il progetto che stiamo costruendo è ambizioso e il mio obiettivo sarà garantire che tutti gli aspetti delle nostre operazioni di gara siano al massimo livello competitivo e in continuo miglioramento. Insieme al nostro programma per lo sviluppo dei giovani piloti, nel quale rimango pienamente impegnato, mi concentrerò sull’implementazione degli elementi fondamentali per il nostro successo, sotto la direzione di Mattia Binotto e del Consiglio di Amministrazione”.

F1 2026: Mattia Binotto | Foto: Audi

''Allan McNish - aggiunge l'ex team principal e direttore tecnico della Ferrari, Mattia Binotto, in Audi-Sauber dall'estate del 2024 - apporta a questo ruolo un mix eccezionale di esperienza agonistica, competenza tecnica e capacità di leadership. Da molti anni è una figura centrale nella struttura motoristica di Audi e, all’interno dell’Audi F1 Team sin dalla sua fondazione ha svolto un ruolo chiave nel plasmare la nostra preparazione alla Formula 1, non da ultimo grazie al suo lavoro nell’ambito delle partnership tecniche. Questa nomina rafforza la nostra leadership in pista in una fase cruciale del nostro progetto. La capacità di Allan di collegare tutte le aree legate alle prestazioni, dalle operazioni sportive allo sviluppo dei piloti, sarà fondamentale mentre continuiamo a costruire la nostra squadra”.

Obiettivo Miami

Il debutto di McNish nel nuovo ruolo coincide con un weekend cruciale, quello di Miami, caratterizzato dalle novità regolamentari della FIA e dalle prove libere estese. Per Audi, la sua presenza al muretto punta a portare quella stabilità operativa necessaria per massimizzare gli sviluppi tecnici previsti per la tappa in Florida. L'integrazione tra l'esperienza ''latina'' di Binotto e la pragmatica disciplina nordeuropea di McNish delinea chiaramente la visione Audi per il futuro.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 24/04/2026