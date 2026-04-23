F1, a Miami prove libere "extra-large": FP1 da 90 minuti per testare le nuove regole

Il weekend del GP di Miami si preannuncia come uno dei più densi e complessi della stagione 2026. Per permettere a team e piloti di orientarsi tra le recenti modifiche ai parametri delle power unit e i nuovi pacchetti aerodinamici, la FIA ha deciso di estendere la durata delle FP1 a 90 minuti. Si tratta di un ritorno alle abitudini pre-2021, resosi necessario dalla concomitanza di fattori tecnici e sportivi senza precedenti.

Più tempo per digerire le novità

La decisione di allungare la sessione non è casuale. La Federazione ha infatti approvato solo pochi giorni fa una serie di correzioni cruciali al regolamento tecnico, che spaziano dalla gestione dell'energia elettrica (con la riduzione della ricarica a 7MJ e le due differenti zone da 350 e 250kW a seconda dei punti della pista) fino ai nuovi sistemi di sicurezza per le partenze.

Con il format Sprint che prevede una sola sessione di libere prima di entrare in regime di parco chiuso, 60 minuti sarebbero stati insufficienti per calibrare i software e validare i nuovi parametri impostati per il funzionamento delle power unit.

Miami: il GP dei ''nuovi volti'' delle monoposto

Oltre alle regole, c'è la carne al fuoco degli sviluppi. Dopo il lungo stop di un mese dovuto alle cancellazioni delle tappe in Bahrain e Arabia Saudita, quasi tutte le 11 scuderie porteranno in pista a Miami aggiornamenti aerodinamici profondi, che ci porteranno ad ammirare monoposto sensibilmente diverse da quelle viste fino a Suzuka.

I 90 minuti di prove dunque serviranno ai tecnici per verificare che i dati visti in galleria del vento corrispondano effettivamente al comportamento della macchina sull'asfalto cittadino del circuito della Florida, noto per essere particolarmente liscio ma soggetto a temperature elevate.

Un esperimento (quasi) unico

Nonostante il weekend di Montreal, previsto subito dopo Miami, segua lo stesso format Sprint, la FIA ha chiarito che i 90 minuti di libere sono, per ora, un esperimento singolo. La decisione è legata alla mole di cambiamenti normativi approvati ''in corsa'' che richiedono un test più approfondito.

A causa di questa variazione, l'orario di inizio delle libere 1 a Miami è stato anticipato: il semaforo verde scatterà alle 18:00 italiane (le 12:00 locali), mezz'ora prima rispetto al programma originale. Un'occasione d'oro per gli appassionati per osservare più a lungo le monoposto in pista prima che la tensione della qualifica Sprint prenda il sopravvento.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 23/04/2026