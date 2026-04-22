F1 2026, la FIA commenta il cambio di regole: "Evoluzione, non rivoluzione"

La Formula 1 si evolve provando, dopo i tanti dati raccolti nelle prime tre gare della stagione, a migliorare gli aspetti più problematici dei nuovi regolamenti. Le modifiche certo non sono poche, pur se non mancano i dubbi sul loro possibile impatto effettivo sullo spettacolo in qualifica e anche sulle chance di risolvere l'interrogativo sicurezza sollevato dopo il grave incidente di Oliver Bearman a Suzuka.

Tutti temi trattati da Nikolas Tombazis, ex direttore tecnico della Ferrari che da qualche anno è passato alla FIA e che è il volto del nuovo - e fin qui non proprio super apprezzato, almeno dai tifosi della prima ora - tessuto normativo della Formula 1 del 2026: l'ingegnere greco ha infatti spiegato come e cosa cambierà a partire da Miami in un lungo video pubblicato sul canale YouTube della Federazione Internazionale.

Come cambiano le regole F1 2026: parla la FIA

''C’è stata un’ampia unanimità su tutti gli aspetti - spiega Tombazis - che contribuiranno a far sì che i piloti si concentrino maggiormente sulla guida e spingano al massimo in qualifica. I piloti spingeranno di più e lo si percepirà guardando le riprese dalle telecamere on-board, ma anche sentendo il suono del motore. In più, il tipo di problema che abbiamo visto con l’incidente di Oliver Bearman a Suzuka, dovrebbe essere sostanzialmente evitato a partire dalla prossima gara a Miami. Sui rischi nelle partenze, probabilmente ci vorranno due o tre GP per implementare tutte le modifiche, ma faremo già alcune prove a Miami e a Montreal, mettendo in atto una rete di sicurezza. Quindi, se verrà rilevato che una macchina ha una partenza estremamente problematica, il sistema elettrico si attiverà e prenderà il controllo, assicurandosi che l'auto parta in tutta sicurezza per evitare rischi ai piloti che seguono''.

''Questi regolamenti del 2026 rappresentano uno dei maggiori cambiamenti che la Formula 1 abbia mai avuto nella sua storia, ed erano fondamentali per mantenere la rilevanza tecnologica con la crescente elettrificazione dell'industria automobilistica. Sapevamo fin dall’inizio che ci sarebbero state delle sfide da affrontare e avevamo sempre affermato che dopo le prime gare avremmo fatto alcuni interventi. I primi tre GP sono andati piuttosto bene sotto molti aspetti, perché abbiamo visto corse emozionanti, combattute e con molti sorpassi. Ma certamente ci sono state anche delle situazioni che hanno reso necessario il nostro intervento, quindi l’approccio che abbiamo adottato è stato di evoluzione e perfezionamento, non di rivoluzione. Oltre al voto positivo e unanime per queste modifiche, credo che la maggior parte dei costruttori di power unit e la maggior parte delle squadre abbia espresso il proprio supporto alla FIA e la gratitudine per tutto il lavoro che abbiamo svolto. Penso che lo stesso valga per i piloti, che si sono sentiti coinvolti in questo processo di discussione e cambiamento. Ora speriamo che anche i tifosi la pensino allo stesso modo. Ma stiamo tutti imparando a conoscere questi regolamenti e non è che ora che il lavoro è finito possiamo andare in vacanza. Continueremo a monitorare, rivedere e analizzare la situazione e non esiteremo a adottare ulteriori interventi, se saranno necessari'', ha concluso Nikolas Tombazis.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 22/04/2026