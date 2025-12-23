La stagione di Formula 1 2025 in numeri secondo Pirelli

La stagione 2025 di Formula 1 è stata una delle più impegnative di sempre anche dal punto di vista tecnico e logistico. I pneumatici Pirelli hanno infatti percorso 341.099 chilometri, una distanza sufficiente a compiere otto giri e mezzo del pianeta. Dal primo turno di prove libere a Melbourne fino alla bandiera a scacchi di Abu Dhabi, le gomme della Casa milanese hanno accompagnato il Circus su 24 circuiti in cinque continenti, affrontando condizioni ambientali estremamente variabili, dal caldo estremo dei tracciati mediorientali al freddo notturno di Las Vegas.

Mescole protagoniste e strategie

Nel 2025, la gamma di pneumatici slick composta da sei mescole ha coperto il 96% del chilometraggio totale, confermando come le gomme da asciutto restino centrali nella costruzione delle strategie di gara. Le più utilizzate sono state la C3 (93.493 km) e la C4 (91.595 km), seguite da C5, C2, C6 e C1 con percorrenze più contenute ma simili tra loro. Le gomme da bagnato hanno rappresentato il restante 4%, con 12.893 km percorsi dalle Intermedie e 2.064 km dalle Full Wet, impiegate in modo più mirato ma spesso decisivo.

Giri, pit stop e gestione estrema

In termini di utilizzo complessivo, gli pneumatici Pirelli hanno completato 67.094 giri, di cui oltre 64.500 su slick. Nel corso della stagione sono stati effettuati 720 pit stop, con il record assoluto registrato al Gran Premio di Spagna, dove i team si sono fermati ai box ben 53 volte, contro le sole 18 soste di Miami, gara a singola fermata per eccellenza. Numeri che raccontano una Formula 1 sempre più sensibile alla gestione della gomma, oltre che alla pura prestazione.

Stint record e resistenza

Il primato per lo stint più lungo dell’anno spetta a Esteban Ocon, capace di percorrere 303 km con un solo set di C3 a Jeddah, completando 49 giri senza cambiare gomme. Il francese si è distinto anche a Baku con 294 km sulla C4. Pierre Gasly ha firmato il run più esteso con la C2 (251 km a Shanghai), mentre Lance Stroll ha coperto 222 km con la C5 sempre a Baku. In condizioni difficili, Lando Norris e Nico Hülkenberg hanno guidato per 194 km con un set di Intermedie a Silverstone, mentre l’utilizzo più prolungato delle Full Wet è stato di 61 km a Las Vegas.

Temperature e logistica globale

Le condizioni climatiche hanno messo a dura prova pneumatici e squadre. La temperatura dell’asfalto ha toccato il picco di 58,2 °C a Jeddah, mentre l’aria ha raggiunto i 39,1 °C in Bahrain. All’estremo opposto, Las Vegas ha fatto segnare 12 °C sull’asfalto e poco meno nell’aria. Solo considerando le gare, il valore più alto è stato di 55,2 °C a Spielberg, contro i 15 °C di Las Vegas. A tutto questo si aggiunge la complessità logistica: nel 2025 Pirelli ha fornito 6.120 set di slick e circa 1.900 set di gomme da bagnato, numeri che raccontano la scala industriale di un Mondiale globale.

Dalla pista alla solidarietà

Accanto alla competizione, Pirelli ha confermato il proprio ruolo anche fuori dalla pista. Il programma Pirelli Hot Laps ha coinvolto sette eventi, con 2.528 giri completati su 12 modelli di supercar e 69 piloti al volante, tra campioni del mondo, protagonisti attuali e giovani talenti. A fine stagione, una show tyre autografata dai piloti di F1 è stata battuta all’asta per 31.200 dollari, con il ricavato devoluto alla fondazione Make-A-Wish® UAE. Numeri diversi, ma ugualmente significativi, che completano il quadro di una stagione 2025 in cui Pirelli si è confermata partner tecnico e globale della Formula 1.

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/12/2025