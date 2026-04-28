Nuova Audi Q4 e-tron, focus sugli interni: come cambiano con il restyling

Audi Q4 e-tron è un modello molto importante per la casa dei 4 anelli e da pochi giorni ha ricevuto un restyling che ha introdotto diverse importanti novità che serviranno per consentire al SUV elettrico di poter rimanere competitivo all'interno di un mercato sempre più competitivo. Il design è stato ritoccato, soprattutto davanti con un frontale ridisegnato ma è dentro che troviamo le novità più importanti. L'abitacolo è stato infatti ripensato non solo per migliroare la qualità ma pure per offrire tutte le ultime tecnologie che l'azienda tedesca ha sviluppato per i suoi più recenti modelli.

Audi Q4 e-tron

Nuova Audi Q4 e-tron 2026, la plancia

Salendo a bordo del nuovo SUV colpisce subito la plancia che è stata completamente rivista rispetto al modello precedente pre-restyling. Infatti, fa il suo debutto l'Audi Digital Stage che abbiamo già visto su alcuni dei più recenti modelli della casa dei 4 anelli. Audi Digital Stage che è composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e dallo schermo da 12,8 pollici del sistema infotainment MMI (piattaforma Android Automotive) cui si aggiungono, a richiesta, lo schermo da 12 pollici dedicato al passeggero anteriore che potrà accedere a una serie di funzionalità dedicate all'intrattenimento.

Sempre tra gli optional è disponibile anche l'head-up display con funzione di realtà aumentata da 70 pollici. Oltre alle informazioni di marcia, i conducenti potranno visualizzare le avvertenze dei sistemi di assistenza alla guida e le indicazioni legate alla navigazione.

Con il restyling, Audi ha rivisto pure la console in modo da poter massimizzare spazi e vani portaoggetti. Arriva pure un nuovo pad per la ricarica wireless degli smartphone refrigerato e forte di due postazioni da 15 Watt ciascuna. Non mancano nemmeno due porte USB-C collocate sotto il bracciolo centrale e due ulteriori porte USB-C dedicate ai passeggeri posteriori.

Per quanto riguarda, invece, il nuovo sistema d'illuminazione ambientale, oltre ad avvolgere gli interni e la plancia formando un ampio arco, dà il benvenuto all’accesso in abitacolo. Tra le novità, anche la presenza di sedili sportivi e dall’elegante “softwrap”, il rivestimento che si estende senza soluzione di continuità dai pannelli porta alla plancia sino alla zona della console.

Audi Q4 e-tron

Bagagliaio

E per i bagagli quanto spazio c'è? La capacità è compresa tra 515 e 1.487 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 02/05/2026