Nuova Audi Q4 e-tron 2026, ecco come cambia il restyling: più tecnologia e autonomia

Il restyling di Audi Q4 e-tron ha fatto il suo debutto ufficiale. Dopo mesi di foto spia e indiscrezioni, finalmente possiamo scoprire come cambia il SUV elettrico della casa dei 4 anelli. Design rivisto, interni rinnovati e novità di motore, questi sono alcuni dei principali cambiamenti del nuovo modello che arriverà nelle concessionarie italiane nel corso del terzo trimestre 2026.
Come cambiano gli esterni
Le principali novità estetiche della nuova Q4 e-tron, anche in versione Sportback, le troviamo davanti. Il frontale è stato infatti ridisegnato. Il single frame è adesso in tinta con la carrozzeria, mente i gruppi ottici sono stati ripensati e non mancano nemmeno modifiche al paraurti con nuove prese d'aria. Al posteriore, invece, ritocchi al paraurti e un nuovo estrattore sportivo. Con il restyling arrivano pure 3 nuove colorazioni per la carrozzeria (verde salvia, grigio Tambora e blu plasma), oltre a 5 cerchi in lega dal design inedito.
Nuova Audi Q4 e-tron 2026 adotta la seconda generazione della tecnologia OLED. I gruppi ottici posteriori evolvono in display, comunicando con l’ambiente esterno. Grazie alla funzione di segnalazione della prossimità, interagiscono con gli altri utenti della strada: a vettura ferma, qualora un ciclista o una vettura si avvicinino a meno di due metri, si accendono tutti i segmenti.
Sotto il profilo della personalizzazione, sono disponibili fino a un massimo di 4 firme luminose per le luci diurne dei proiettori Matrix LED e per i gruppi ottici posteriori OLED 2.0, selezionabili attraverso il sistema d’infotainment MMI. Lo spazio per i bagagli? 515 litri ma si può arrivare a 1.487 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.
I nuovi interni
L'abitacolo è stato ripensato per alzare l'asticella della qualità percepita. Inoltre, la plancia è stata rivista con l'integrazione dell'Audi Digital Stage che è composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e dallo schermo da 12,8 pollici del sistema MMI (piattaforma Android Automotive), oltre allo schermo da 12 pollici dedicato al passeggero anteriore (optional). Si può avere anche l'head-up display con realtà aumentata.
Nella console centrale, rivista nel design per massimizzare spazi e vani portaoggetti, troviamo un nuovo sistema di ricarica induttiva, refrigerato e forte di due postazioni da 15 Watt ciascuna. Ci sono poi due porte USB-C collocate sotto il bracciolo centrale e due ulteriori porte USB-C dedicate ai passeggeri posteriori.
Motori e autonomia
Tutte le nuove Audi Q4 e-tron 2026 adottano al retrotreno il nuovo motore della serie “APP350” molto più efficiente. Il nuovo modello, sia in versione SUV e sia SUV Coupé (Sportback) è proposto in Italia in 3 varianti.
Quella d’ingresso, denominata e-tron, può contare su trazione posteriore, batteria da 63 kWh nominali (58 kWh utilizzabili) e potenza massima di 204 CV. La long range, e-tron performance, si avvale della trazione posteriore, della batteria da 82 kWh nominali (77 kWh utilizzbili) e di una potenza massima di 286 CV. Al vertice della gamma, la configurazione e-tron quattro performance si contraddistingue per la trazione integrale, la batteria da 82 kWh e la potenza massima di 340 CV. L'autonomia, a seconda del modello scelto, varia da 440 km a 592 km (WLTP) per la performance Sportback.
Parlando, invece, della ricarica, si possono raggiungere i 185 kW in corrente continua con l'accumulatore di maggiore capacità. C'è pure la ricarica bidirezionale e in particolare la funzione Vehicle-to-Load (V2L) che permette di utilizzare l'energia della batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici esterni.
Audi Q4 e-tron è inoltre predisposta per la funzione Vehicle-to-Home (V2H). Tale funzione, attiva in Germania, Austria e Svizzera, vede la batteria fungere da sistema di accumulo energetico domestico, ad esempio in abbinamento a un impianto fotovoltaico.
Prezzi
Quanto costa la nuova Audi Q4 e-tron? 4 gli allestimenti disponibili con prezzi da 43.350 euro.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Q4 e-tron 40 e-tron
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|49.900 €
|Q4 e-tron 40 e-tron Business
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|51.900 €
|Q4 e-tron 40 e-tron Business Advanced
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|53.900 €
|Q4 e-tron 40 e-tron S line edition
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|55.900 €
|Q4 e-tron 45 e-tron
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|57.800 €
|Q4 e-tron 45 e-tron Business
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|59.800 €
|Q4 e-tron 45 e-tron quattro
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|59.900 €
|Q4 e-tron 45 e-tron Business Advanced
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|61.800 €
|Q4 e-tron 45 e-tron quattro Business
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|61.900 €
|Q4 e-tron 45 e-tron S line edition
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|63.800 €
|Q4 e-tron 45 e-tron quattro Business Advanced
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|63.900 €
|Q4 e-tron 45 e-tron quattro S line edition
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|65.900 €
|Q4 e-tron 55 e-tron quattro Business Advanced
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|67.250 €
|Q4 e-tron 55 e-tron quattro S line edition
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|69.400 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Audi Q4 e-tron visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Audi Q4 e-tron