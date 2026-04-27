Nuova Audi Q4 e-tron 2026, ecco come cambia il restyling: più tecnologia e autonomia

Ritocchi al design, interni rivisti e più tecnologici e novità di motore che migliorano l'autonomia

Il restyling di Audi Q4 e-tron ha fatto il suo debutto ufficiale. Dopo mesi di foto spia e indiscrezioni, finalmente possiamo scoprire come cambia il SUV elettrico della casa dei 4 anelli. Design rivisto, interni rinnovati e novità di motore, questi sono alcuni dei principali cambiamenti del nuovo modello che arriverà nelle concessionarie italiane nel corso del terzo trimestre 2026.

Nuova Audi Q4 e-tron 2026

Come cambiano gli esterni

Le principali novità estetiche della nuova Q4 e-tron, anche in versione Sportback, le troviamo davanti. Il frontale è stato infatti ridisegnato. Il single frame è adesso in tinta con la carrozzeria, mente i gruppi ottici sono stati ripensati e non mancano nemmeno modifiche al paraurti con nuove prese d'aria. Al posteriore, invece, ritocchi al paraurti e un nuovo estrattore sportivo. Con il restyling arrivano pure 3 nuove colorazioni per la carrozzeria (verde salvia, grigio Tambora e blu plasma), oltre a 5 cerchi in lega dal design inedito.

Nuova Audi Q4 e-tron 2026 adotta la seconda generazione della tecnologia OLED. I gruppi ottici posteriori evolvono in display, comunicando con l’ambiente esterno. Grazie alla funzione di segnalazione della prossimità, interagiscono con gli altri utenti della strada: a vettura ferma, qualora un ciclista o una vettura si avvicinino a meno di due metri, si accendono tutti i segmenti.

Nuova Audi Q4 e-tron 2026

Sotto il profilo della personalizzazione, sono disponibili fino a un massimo di 4 firme luminose per le luci diurne dei proiettori Matrix LED e per i gruppi ottici posteriori OLED 2.0, selezionabili attraverso il sistema d’infotainment MMI. Lo spazio per i bagagli? 515 litri ma si può arrivare a 1.487 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

I nuovi interni

L'abitacolo è stato ripensato per alzare l'asticella della qualità percepita. Inoltre, la plancia è stata rivista con l'integrazione dell'Audi Digital Stage che è composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e dallo schermo da 12,8 pollici del sistema MMI (piattaforma Android Automotive), oltre allo schermo da 12 pollici dedicato al passeggero anteriore (optional). Si può avere anche l'head-up display con realtà aumentata.

Nuova Audi Q4 e-tron 2026

Nella console centrale, rivista nel design per massimizzare spazi e vani portaoggetti, troviamo un nuovo sistema di ricarica induttiva, refrigerato e forte di due postazioni da 15 Watt ciascuna. Ci sono poi due porte USB-C collocate sotto il bracciolo centrale e due ulteriori porte USB-C dedicate ai passeggeri posteriori.

Motori e autonomia

Tutte le nuove Audi Q4 e-tron 2026 adottano al retrotreno il nuovo motore della serie “APP350” molto più efficiente. Il nuovo modello, sia in versione SUV e sia SUV Coupé (Sportback) è proposto in Italia in 3 varianti.

Quella d’ingresso, denominata e-tron, può contare su trazione posteriore, batteria da 63 kWh nominali (58 kWh utilizzabili) e potenza massima di 204 CV. La long range, e-tron performance, si avvale della trazione posteriore, della batteria da 82 kWh nominali (77 kWh utilizzbili) e di una potenza massima di 286 CV. Al vertice della gamma, la configurazione e-tron quattro performance si contraddistingue per la trazione integrale, la batteria da 82 kWh e la potenza massima di 340 CV. L'autonomia, a seconda del modello scelto, varia da 440 km a 592 km (WLTP) per la performance Sportback.

Nuova Audi Q4 e-tron 2026

Parlando, invece, della ricarica, si possono raggiungere i 185 kW in corrente continua con l'accumulatore di maggiore capacità. C'è pure la ricarica bidirezionale e in particolare la funzione Vehicle-to-Load (V2L) che permette di utilizzare l'energia della batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici esterni.

Audi Q4 e-tron è inoltre predisposta per la funzione Vehicle-to-Home (V2H). Tale funzione, attiva in Germania, Austria e Svizzera, vede la batteria fungere da sistema di accumulo energetico domestico, ad esempio in abbinamento a un impianto fotovoltaico.

Prezzi

Quanto costa la nuova Audi Q4 e-tron? 4 gli allestimenti disponibili con prezzi da 43.350 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/04/2026