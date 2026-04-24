Audi A1 e Audi Q2 verso l'addio, stop alla produzione

Lo sapevamo, Audi A1 e Audi Q2 avrebbero salutato il mercato nel 2026 senza un'erede diretta. Questo momento si sta avvicinando in quanto la casa dei 4 anelli ha terminato la produzione di questi due modelli.

Audi A1 e Audi Q2

Due vetture molto importanti per la storia della casa dei 4 anelli. Dal suo lancio nel 2010, Audi ha registrato 1.389.658 consegne dell'A1, mentre dal suo arrivo sul mercato nel 2016 sono usciti dalla linea di produzione un totale di 887.231 esemplari della Q2. Secondo la casa automobilistica tedesca, si tratta di vetture che sono state particolarmente apprezzate nei mercati di Germania, Regno Unito e Italia.

Come accennato all'inizio, questi modelli non avranno un'erede diretta in quanto Audi vuole concentrarsi su segmenti maggiormente redditizi.

La fine della produzione dell'A1 libera spazio sulla linea di produzione di Martorell, in Spagna, per la prossima gamma di veicoli elettrici compatti del Gruppo Volkswagen: Cupra Raval Skoda Epiq, Volkswagen ID. Polo e Volkswagen ID. Cross.

In arrivo Audi A2 e-tron

Analogamente, la Q2 lascia il posto alla nuova A2 e-tron, che sarà prodotta nello stabilimento Audi di Ingolstadt, in Germania. Modello che sarà portato al debutto il prossimo autunno e che diventerà l'offerta elettrica entry level della casa automobilistica tedesca. Con la fine della produzione di A1 e Q2, i modelli più ''piccoli'' con motore a combustione del marchio tedesco sono ora la berlina A3 e il SUV Q3.

Il fatto che A1 e Q2 non siano più prodotte, non significa che non si possano più acquistare. Da adesso in poi, andranno smaltiti gli stock di vetture già prodotte. Al termine, questi due modelli andranno ufficialmente in pensione.

Fonte: Autocar

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 24/04/2026