Audi A6 Avant e-hybrid, ancora più sportiva e divertente grazie ad ABT

Nuova Audi A6 Avant e-hybrid quattro dispone di un powertrain ibrido Plug-in da 220 kW (299 CV) o 270 kW (367 CV) a seconda della versione scelta. Per chi pensa che la potenza non sia sufficiente, ABT ha la soluzione. Infatti, il preparatore ha messo le mani su questo modello per renderlo ancora più performante. Grazie infatti a un apposito pacchetto per migliorare la prestazioni, la station wagon tedesca diventa molto più divertente da guidare.

Crescono le prestazioni e il divertimento alla guida

Grazie al modulo ABT Power, a seconda del modello base, la potenza erogata dal sistema passa da 299 CV a 360 CV o da 367 CV a ben 428 CV. La coppia massima aumenta fino a 550 Nm. Nonostante il sensibile aumento della potenza, ABT promette che la vettura continua a essere tranquillamente fruibile nell'utilizzo quotidiano. Ricordiamo poi che il powertrain è abbinato a un cambio automatico a 7 rapporti e alla trazione integrale quattro. I dati sul miglioramento delle prestazioni non sono stati comunicati ma grazie all'extra di potenza, l'accelerazione dovrebbe migliorare sensibilmente.

Audi A6 Avant ABT

Se poi si vuole davvero il massimo, il preparatore tedesco per la sua Audi A6 Avant ABT offre nuove molle per le sospensioni che permettono di abbassare il veicolo, rendere più rigido l'assetto e migliorare sensibilmente la risposta dello sterzo e la sensibilità di guida. Grazie a questo nuovo setup, migliora sensibilmente il piacere di guida tra le curve. Il tutto, però, senza penalizzare il comfort nei lunghi viaggi. Il pacchetto creato appositamente da ABT per Audi A6 Avant e-hybrid quattro include pure specifici cerchi in lega da 21 pollici e una serie di dettagli per la carrozzeria (splitter anteriore e nuovo spoiler posteriore) che rendono il look della station wagon più aggressivo.

Prezzo

Il Germania, il completo pacchetto messo a punto da ABT, installazione inclusa, costa 15.500 euro. In ogni caso, è possibile anche acquistare singolarmente i componenti attingendo dall'ampio catalogo del preparatore.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 05/05/2026